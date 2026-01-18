Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona FCSpar GironaBàsquet GironaTruetaagenda Girona
instagramlinkedin

El govern i els metges anuncien una roda de premsa sobre l'estat de salut de Salvador Illa, a les 19.30

El president està ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona des d'ahir

Salvador Illa en una imatge d'arxiu

Salvador Illa en una imatge d'arxiu / EFE - Arxiu

Redacció

El president de la Generalitat, Salvador Illa, roman ingressat en un hospital de Barcelona aquest diumenge i ha suspès les seves activitats oficials programades. A les 19.30 d'aquesta tarda, l'equip mèdic que l'atén oferirà una roda de premsa des de l'Hospital Vall d'Hebron, on es troba ingressat.

Segons informacions procedents del Govern, Illa es troba estable i ha pogut realitzar algunes gestions des de l'hospital, mentre els metges continuen fent proves per identificar l'origen del dolor muscular intens que pateix a la cama des de dissabte.

El president va ser atès dissabte després de patir una indisposició. Illa havia sortit a córrer al matí, una activitat que fa habitualment, però es va sentir malament. Tot i això, va acudir a una visita institucional prevista a l'Ajuntament d'Ascó. Després de la trobada, i davant la persistència del mal, va decidir desplaçar-se a un hospital.

El divendres, Salvador Illa va participar amb normalitat en diversos actes oficials, com l’esdeveniment celebrat al BesArt – The River Museum de Santa Coloma de Gramenet.

Amb la seva afició a la cursa, el president tenia la intenció de participar en la mitja marató de Granollers aquest diumenge, però finalment no va poder ser-hi present.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents