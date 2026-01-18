El temporal de pluja i neu es reactiva pel nord-est i el 112 ja suma prop de 550 trucades
Les carreteres afectades per la nevada es redueixen a sis, cinc amb cadenes i tallat l'accés al coll de Pal
ACN
El temporal de pluja i neu s'ha reactivat aquest diumenge al migdia pel nord-est de Catalunya amb diverses bandes de precipitació que afecten l'Empordà, el Maresme, la Selva i el Vallès Oriental. Destaquen registres com els 37,4 litres de Portbou, els 31 litres de Cadaqués, els 30,1 litres de la Roca del Vallès o els 26 litres de Cardedeu, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic. En paral·lel, el telèfon d'emergències 112 ja suma prop de 550 trucades en tot l'episodi, amb el Vallès Occidental (59), el Tarragonès (36) i la Noguera (31) com les comarques amb més avisos. Les carreteres afectades per la nevada es redueixen a sis, cinc amb cadenes i tallat l'accés al coll de Pal.
Igualment, calen equipaments especials a l'L500 i l'L-501, a la Vall de Boí; a l'L-510 a Alins; a la BV-4243 per accedir als Rasos de Peguera; a la C-563 al coll de Josa, entre Gósol i Tuixén; a la C-462 al coll de Port, entre la Coma i la Pedra i Tuixén; i a la GI-400 al tram final de la collada de Toses, a Alp (Cerdanya), segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). L'N-260 presenta neu/gel a la calçada al coll de la Creu de Perves i està prohibida la circulació de camions entre Sarroca de Bellera i el Pont de Suert.
Més de 450 trucades al telèfon d'emergències 112
Protecció Civil informa que durant la nit i matinada d'aquest diumenge no s'ha produït cap superació de llindar de pluja i que el telèfon d'emergències 112 ha rebut 466 trucades relacionades amb aquest episodi de pluja i neu fins a les 07.00 hores d'aquest matí. La majoria són per incidències de trànsit, com obstacles a les carreteres, presència de neu o gel, i també per inundacions de baixos. Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han atès una cinquantena d'avisos en les últimes nou hores, força repartits entre la Regió d'Emergències de Lleida (14), la Metropolitana Nord (12) i la Metropolitana Sud (11).
En total, prop de 250 serveis per la pluja i la neu en tot l'episodi i fins a les 09.00 hores d'aquest diumenge, especialment a la Regió d'Emergències de Lleida (73) i la Regió d'Emergències de Tarragona (54).
Entre 70 i 100 litres al Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i les muntanyes de Prades
El temporal va afectar especialment ahir dissabte les comarques del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà, les muntanyes de Prades i les cotes altes del Pirineu Occidental, amb registres de precipitació d'entre 70 i 120 litres. Sobresurten els 110 litres de la Riba, els 97 litres de Montblanc, els 94 litres de Constantí, els 91,2 litres de Cornudella de Montsant, els 86,2 litres de Prades o els 78,8 litres de Tarragona-Complex Educatiu. En algunes estacions de Ponent, el Prepirineu occidental, la Conca de Barberà i el Baix Camp no hi plovia tant en un dia des del 22 d'octubre del 2019, segons ha detallat l'SMC.
Per sobre dels 2.000 metres, la nevada de les últimes 48 hores ha estat molt abundant i generosa amb màxims de fins a 80 centímetres de neu nova a la cota 2.500 de Boí, 63 centímetres a Lac Redon, 59 centímetres a Espot, 44 centímetres a Cadí-Nord i 40 centímetres a la Bonaigua. La cota de neu ha voltat els 1.500 m al Pirineu oriental, però ha nevat fins al fons d'algunes valls a l'occidental com al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça.
