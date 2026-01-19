Els metges de la Vall d'Hebron diagnostiquen a Illa una osteomielitis púbica provocada per un bacteri
Asseguren que el president "evoluciona favorablement" i preveuen que aquest dimarts podrà sortirà de la UVI
Els metges de la Vall d'Hebron han diagnosticat al president de la Generalitat, Salvador Illa, una osteomielitis pública provocada per un bacteri. Així ho ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns la cap del servei de malalties infeccioses, Dolors Rodríguez, que ha detallat que es tracta d'una patologia "molt poc freqüent" que ja estan tractant amb antibiòtic. La doctora ha apuntat que Illa "evoluciona favorablement" i que hi ha una millora en els símptomes que va manifestar quan va ingressar – dolor intens i limitació de la mobilitat de les cames-. També ha dit que la previsió és que surti aquest dimarts de la Unitat de Vigilància Intensiva (UVI) i que en funció de la seva evolució es valorarà si fa part del tractament des de casa.