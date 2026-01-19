Negociació en marxa
ERC pressiona el Govern i portarà a votació la llei de l’IRPF al febrer si no hi ha acord
Junqueras refreda la possibilitat de convocar una consulta a la militància sobre el pacte de finançament
Els exconsellers d’Economia opinen sobre el nou finançament: un «pas endavant» amb marge de millora
Els arguments del Govern i ERC per defensar el finançament: més just, millor que res i una subscripció a Netflix
El Govern i ERC contemplen incloure el cost de la vida en el nou finançament perquè Junts l’avali
Quim Bertomeu
El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha fet aquest dilluns un pas més en la pressió al Govern perquè accepti que la Generalitat, a través de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), recapti el cent per cent de l’IRPF que es paga a la comunitat. El líder republicà ha advertit els socialistes que, si no hi ha acord sobre aquesta qüestió, el seu partit portarà a votació al Congrés durant «la segona quinzena de febrer» la seva pròpia llei de l’IRPF.
La idea del republicà, doncs, és que aquesta votació serveixi per «demostrar on arriba el compromís» del Govern en aquesta qüestió. Si el PSOE ajuda a tramitar la llei, ERC s’asseurà a negociar tant els Pressupostos Generals de l’Estat com els de la Generalitat. Si la norma queda rebutjada, els republicans no s’arribaran ni a asseure a la taula de negociació. Ho ha explicat aquest dilluns en una entrevista a TV3.
Això és un mecanisme de pressió perquè el PSOE mogui fitxa. Junqueras ha tornat a recordar que la recaptació de l’IRPF és un compromís que els socialistes van assumir l’agost del 2024 –en la investidura d’Illa– i que, si ara volen pressupostos, hauran de complir. «Han d’habilitar un camí per poder desencallar aquesta qüestió», ha insistit el líder republicà, que ha avisat que hi haurà pressupostos en funció de quina decisió prengui el partit socialista: «Dependrà de si compleixen o no».
ERC va registrar la llei de l’IRPF al Congrés fa just quatre mesos, el 19 de setembre de l’any passat. És una norma que preveu modificar la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA) per permetre a l’ATC recaptar l’IRPF. A més, obre la porta que pugui fer-ho no només Catalunya, sinó també la resta de comunitats de règim comú. Malgrat haver registrat la llei fa temps, ERC ha decidit fins ara no portar-la a votació per donar als socialistes un marge per a un acord. Però com que l’acord no arriba, ara contempla portar-la a votació per forçar aquest partit a posicionar-se.
La consulta interna
Junqueras ha tornat a defensar el pacte sobre el nou finançament que va firmar amb els socialistes fa dues setmanes. La novetat aquest dilluns és que ha refredat la possibilitat que ERC convoqui una consulta als seus militants perquè opinin sobre el pactat. El seu argument és que la negociació segueix en marxa i que no només inclou el finançament, sinó altres carpetes –com la de l’IRPF o la creació d’un consorci sobre les inversions de l’Estat a Catalunya– i que no seria «eficaç» estar «tot el dia fent consultes».
Això sí, ha desafiat els sectors crítics que vulguin aquesta votació a activar els mecanismes interns que té el partit si realment la volen. «Si ens la demanen, farem el que toqui», ha dit. No obstant, ha defensat que l’organització ja ha sotmès el pacte a dos òrgans: l’Executiva i el Consell Nacional.
