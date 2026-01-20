La quotidianitat del Consell Executiu
Així funciona el Govern amb Illa a l’hospital: el president ‘connectat’, Dalmau al capdavant i els consellers quadrant agendes
El cap de la Generalitat manté una interlocució «fluida» amb el seu equip amb l’objectiu que la seva absència «es noti el mínim possible»
El conseller de la Presidència encapçala la reunió del Consell Executiu i assumirà les preguntes de la sessió de control del ple de la setmana que ve al Parlament
Júlia Regué
El president Salvador Illa es manté ingressat a l’hospital de la Vall d’Hebron a causa d’una osteomielitis púbica, un procés de naturalesa inflamatòria infecciosa que li ha provocat un dolor intens i febre a les extremitats inferiors. El cap de la Generalitat evoluciona favorablement i ja ha pogut sortir de l’uci per ser traslladat a planta, des d’on segueix ‘connectat’ al dia del Govern sota l’aconsegueixi que la seva absència es noti «el mínim possible» en la gestió del dia a dia.
Els seus estrets col·laboradors destaquen que està molt pendent de l’actualitat i que ha assumit que ha de fer repòs, però això no li impedeix respondre missatges i fer trucades al seu equip i al conjunt dels consellers per donar consignes i instruccions. Des que diumenge els metges van anunciar que estaria hospitalitzat durant dues setmanes, les seves funcions les ha assumit el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en virtut de l’article 6 de la llei de la presidència. El dirigent va estar el cap de setmana a la Vall d’Hebron junt amb la consellera de Salut, Olga Pané, i des de dilluns mou la batuta al Palau de la Generalitat.
La reorganització dels consellers
Dalmau ha reorganitzat l’equip de consellers, que s’han repartit l’agenda del president en funció de les temàtiques, tot i que l’accident de tren a Adamuz haalterat els plansacausa del dol oficial decretat pel Govern. De fet, dilluns es va cancel·lar la cita entre el Govern i els Comuns per avaluar el compliment dels acords abans de començar a negociar els comptes per al 2026 –que previsiblement se celebrarà aquesta setmana– i la presentació del primer informe social de Catalunya.
Durant la jornada, Dalmau va tenir una reunió per ordenar els temes més immediats i es va mantenir l’entrevista de Paneque a Catalunya Ràdio per llançar el missatge de suport a Andalusia. A la tarda, es van reunir per preparar la reunió del Consell Executiu d’aquest dimarts. Els consellers continuen treballant, tot i que no tenen agenda pública pel dol, però la intenció és que atenguin els compromisos que tenia previstos Illa de forma col·legiada a excepció de l’agenda internacional.
Serà precisament Dalmau qui dimecres de la setmana que ve respondrà a l’oposició en la sessió de control al Parlament, ja que els partits han acordat a la Mesa que es mantinguin les preguntes al president.
El conseller de la Presidència s’ha estrenat aquest dimarts portant la veu cantant en la reunió del Consell Executiu, la primera sense Illa, però abans ha estat en contacte telefònic amb el president per acabar-la d’ajustar. La comunicació després de sortir de l’uci és més fàcil, igual com ho és la possibilitat de rebre visites, i això facilita la interlocució directa amb el president, conegut per tenir una activitat frenètica.
Sense canvis de calendari
«Ell segueix amb total atenció el dia a dia i les qüestions més importants. No només està al cas, sinó que hi ha una comunicació fluida amb ell. Hem trobat a faltar la seva presència, però ell ens va demanar que seguíssim amb la màxima normalitat i que es notés el mínim la seva absència», ha revelat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, després de la reunió. La mateixa Paneque ha ironitzat que Illa és capaç d’haver seguit la seva compareixença des de l’hospital, donant a entendre que, malgrat l’hospitalització, està pendent de tot.
Al Govern estan convençuts que Illa no passarà dues setmanes ingressat perquè l’evolució és favorable, ja no té febre i té menys dolor, així que confien que, tot i que hagi de seguir amb el tractament, pugui fer-ho a casa, com han apuntat des de l’equip mèdic que l’atén. «En els pròxims dies s’espera una recuperació total», recalquen, perquè no hi hagi dubtes sobre el seu estat de salut. Tant és així, que a la Generalitat mantenen els seus plans per aprovar els pressupostos del 2026 abans del mes d’abril.
