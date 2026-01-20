L’estat de salut del president
Salvador Illa surt de l’uci i segueix amb el tractament a l’hospital
El president ja no té febre i registra una reducció significativa del dolor
Beatriz Pérez
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha sortit aquest dimarts de la unitat de cures intensives i ha passat a planta, després que els metges trobessin dilluns el diagnòstic i anunciessin que pateix una osteomielitis púbica, un procés de naturalesa inflamatòria infecciosa.
Illa ha passat bona nit i evoluciona favorablement perquè ja no té febre i té una disminució significativa del dolor, segons explica l’hospital en un comunicat, mentre continua recuperant la mobilitat a les extremitats inferiors. Així, el seu equip mèdic ha assegurat que segueix una «evolució correcta dins dels paràmetres esperables en la seva situació».
Per prescripció mèdica, ha de fer repòs i no caminar durant uns dies, i es preveu que estarà uns 15 dies ingressat, tot i que aquest període podria variar en funció de la seva evolució.
El mateix tracte que qualsevol altre pacient
En una entrevista a RAC1, la responsable de malalties infeccioses de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Dolors Rodríguez, ha rebutjat que Illa hagi rebut un tracte mèdic especial, ja que ha sigut «idèntic» al de qualsevol altre pacient amb la seva patologia.
«Els serveis d’urgència funcionen amb protocols de priorització de pacients en funció dels símptomes que presenten. Es fa un triatge i en funció de la clínica es prioritzen uns determinats pacients perquè es volen descartar les patologies més greus i emergents. És el que es va fer amb Illa, igual que s’hagués fet amb qualsevol pacient amb una patologia similar», ha dit, després que la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, publiqués a la xarxa social X un missatge en to de retret cap al president en el qual posava en dubte que hagués seguit el mateix circuit mèdic que la resta de ciutadans: «Tu també has hagut d’esperar tanda en una llitera als passadissos com la resta de mortals? ¿O has tingut habitació a l’instant?».
Rodríguez ha negat que existeixi «un protocol especial» per a Illa i ha insistit que «va entrar en un algoritme de diagnòstic per descartar les patologies més greus i més emergents», així que va ser sotmès a proves i van entrar facultatius per atendre’l fins que es va arribar al diagnòstic final. Aquest protocol és «idèntic» al que hauria rebut qualsevol altra persona amb els seus símptomes, ha remarcat.
