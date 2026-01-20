Una vintena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
El SEM ha mobilitzat diverses ambulàncies per atendre els afectats i els Bombers han enviat una quinzena de dotacions
Redacció
Una vintena de persones han resultat ferides en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida (Alt Penedès), segons el primer balanç que ha ofert el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Cinc dels ferits serien greus. El cos sanitari ha mobilitzat 11 ambulàncies per atendre els afectats i els Bombers hi han enviat una quinzena de dotacions. També hi ha un equip conjunt d'ambdós cossos d'emergències. El 112 ha rebut 28 trucades. Protecció Civil ha situat en alerta el pla Ferrocat.
També aquest vespre un tren de la línia RG1 ha impactat amb una roca entre Blanes i Maçanet i ha perdut un eix, segons ha informat Adif poc abans de les nou de la nit. Fonts de Renfe han explicat a l'ACN que el succés no ha causat ferits, i que a causa de la incidència ha calgut interrompre temporalment tant aquesta línia com l'R1 entre les estacions de Tordera i Maçanet. Al comboi accidentat hi viatjaven deu persones, que seran rescatades del comboi pels Bombers.
