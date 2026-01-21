Ordeig insisteix que defensaran els interessos dels agricultors "passi el que passi" amb el recurs al TJUE del Mercosur
El conseller entén que l'Eurocambra demani "garanties" i subratlla que sense el sector primari "no ens en sortirem"
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha insistit que la Generalitat defensarà els interessos dels agricultors catalans “passi el que passi” amb el recurs al TJUE del Mercosur. Ordeig entén que l’Eurocambra demani “garanties” sobre el pacte de lliure comerç amb el Brasil, l’Argentina, l’Uruguai i el Paraguai a la justícia europea i subratlla que, sense el sector primari, “no ens en sortirem”. “Allò que voldríem és que Europa fes punta de llança del seu sistema alimentari, i per tant acompanyarem els agricultors per defensar els nostres interessos arreu”, ha dit Ordeig. També ha matisat, però, que el Govern “no té competències” en aquest afer a Brussel·les i que, en tot cas, “és important que els eurodiputats facin els passos que toquen”.
La votació al Parlament Europeu per portar l’acord comercial amb Mercosur davant el TJUE ha tirat endavant per la mínima. L’aval per presentar-hi recurs ha rebut el vot a favor de 334 eurodiputats, mentre que 324 hi han votat en contra i 11 s’han abstingut. La decisió obstaculitza la ratificació de l’acord, que s’ha traduït en protestes de la pagesia, i la seva entrada en vigor.
El conseller d’Agricultura ha assegurat que, davant aquesta impugnació, el Govern mantindrà allò que ha defensat fins ara. “Ens posem al costat de la nostra agricultura, la nostra ramaderia i el nostre sistema alimentari per defensar els nostres interessos arreu”, ha subratllat Ordeig en referència a Brussel·les. “És allò que hem demanat tants i tants cops; que no es dificulti l’activitat”, ha insistit.
Ordeig ha recordat que el Govern “no té competències” en les decisions que pren el Parlament Europeu. “Però benvingut sigui donar garanties que els procediments es facin com pertoca; per tant, veurem aviam què diu la justícia”, ha precisat en referència al recurs davant el TJUE.
En aquest sentit, el conseller ha avançat que, “passi el que passi”, i independentment del que resolgui la justícia europea, la Generalitat demanarà “que es defensi el nostre teixit productiu” i que Catalunya no perdi la seva capacitat i potència agroalimentària. Perquè sense el sector primari, ha reiterat, “no ens en sortirem”.
“En tot cas, la participació dels eurodiputats és important perquè es facin els passos que pertoquen”, ha afirmat Ordeig en relació amb el Mercosur. “Més enllà que el procés vagi més ràpid, més lent o s’acabi paralitzant, el que ens interessa és que d’aquí a cinc o deu anys els nostres agricultors continuïn essent viables”, ha afegit.
Finalment, el conseller ha recordat que aquest dijous hi ha prevista una reunió amb el sector i les organitzacions agroalimentàries de Catalunya per presentar un estudi econòmic centrat en el Mercosur i els impactes de les importacions i exportacions. La trobada forma part dels compromisos adquirits pel Govern arran de les protestes de la pagesia per “fer una estratègia conjunta i un front comú”, i es complementarà amb reunions amb eurodiputats.
