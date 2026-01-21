Renfe reprendrà demà el servei de Rodalies, però assegura que "no pot garantir la normalitat"
Els maquinistes veuen "insuficients" les proves nocturnes d'Adif i demanen "millores", i Renfe dona suport a la petició
Renfe està preparada per reprendre el servei de Rodalies a Catalunya aquest dijous, però alerta que, davant la “posició” dels maquinistes, “no pot garantir” que es presti amb normalitat. La companyia ferroviària ho ha comunicat després de la reunió que la seva direcció ha mantingut aquest dimecres a Barcelona amb els principals sindicats ferroviaris, arran de l’anunci de Semaf, que ha avançat la convocatòria d’una vaga a tot l’Estat pels diversos accidents registrats en les darreres hores.
Durant la trobada, els maquinistes han considerat “insuficients” les proves que Adif ha dut a terme durant la nit per comprovar l’estat de la xarxa catalana i han reclamat que les actuacions de “millora” de la infraestructura s’iniciïn de manera “immediata”.
En un comunicat posterior, Renfe ha assegurat que “dona suport” a les demandes dels maquinistes i s’ha compromès a mobilitzar “més recursos” i a actuar per introduir mesures correctores que permetin millorar la seguretat i el funcionament del servei.
La reunió entre la direcció de Renfe i els treballadors de la companyia, principalment maquinistes, s’ha celebrat a l’Hotel Barceló Sants de Barcelona. Alguns empleats han abandonat la trobada abans d’hora, mostrant el seu malestar per una reunió que ha acabat sent un intercanvi d’opinions en què, segons els assistents, l’empresa ha estat “zero propositiva”.
