Suspenen la circulació de Rodalies a Catalunya després de dos descarrilaments

El servei es restablirà un cop es revisi la infraestructura i es retirin tots els obstacles de les vies

Veure Galeria

Els serveis d'emergència treballant en l'accident de tren de Gelida. / Ferran Nadeu

ACN

ACN

Barcelona

Adif va anunciar aquest dimarts que suspenia la circulació de trens a Rodalies pels efectes del temporal de llevant després que un accident ferroviari a Gelida hagi acabat amb una persona morta i 37 ferides.

Les fotos de l'accident de tren mortal a Gelida / ACN

Segons ha detallat el gestor d’infraestructures, el servei es restablirà un cop es revisi la infraestructura i es retirin tots els obstacles caiguts. El sindicat Semaf ha demanat a Renfe i als maquinistes que davant les “nombroses incidències” a la infraestructura al llarg d'aquest dimarts que han provocat “dos descarrilaments” aturin el servei “fins a nou avís”.

