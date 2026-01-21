Suspenen la circulació de Rodalies a Catalunya després de dos descarrilaments
El servei es restablirà un cop es revisi la infraestructura i es retirin tots els obstacles de les vies
Adif va anunciar aquest dimarts que suspenia la circulació de trens a Rodalies pels efectes del temporal de llevant després que un accident ferroviari a Gelida hagi acabat amb una persona morta i 37 ferides.
Segons ha detallat el gestor d’infraestructures, el servei es restablirà un cop es revisi la infraestructura i es retirin tots els obstacles caiguts. El sindicat Semaf ha demanat a Renfe i als maquinistes que davant les “nombroses incidències” a la infraestructura al llarg d'aquest dimarts que han provocat “dos descarrilaments” aturin el servei “fins a nou avís”.
