La víctima mortal de l'accident de tren a Gelida era un maquinista en pràctiques
L'home tenia 27 anys i anava a la cabina amb el conductor i més aprenents
La víctima mortal de l'accident d'un tren de l'R4 a Gelida aquest dimarts al vespre és un maquinista en pràctiques que viatjava a la cabina, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. La víctima hi anava amb el conductor titular i amb més aprenents, segons ha indicat el sotsinspector dels Bombers, Joan Rovira. La víctima és un home nascut el 1998 i la seva família viu a Sevilla, segons ha informat la policia catalana. D'altra banda, Rovira ha indicat que la situació està "totalment estabilitzada" pel que fa a la intervenció dels Bombers a la zona de l'accident i ara els Mossos d'Esquadra continuaran les tasques d'investigació per determinar com es va produir l'accident.
