Xocs frontals, descarrilaments o topades amb finals de via: una desena d'accidents de tren amb víctimes l'última dècada
El sinistre de Gelida se suma als de Vacarisses i Castellgalí, de Rodalies, o el de Sant Boi de Llobregat, de FGC
Guifré Jordan / Pau Cortina
L’accident de Gelida és el quart sinistre amb víctimes mortals a la xarxa ferroviària de Catalunya en l’última dècada. Un comboi de la línia R4 va xocar aquest dimarts al vespre contra un mur esllavissat sobre la via, fet que va provocar un mort i 37 ferits. Fa set anys, el febrer del 2019, el maquinista d’un comboi va morir en el xoc frontal entre dos trens a Castellgalí, entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa (Bages), i pocs mesos abans, el novembre del 2018, una altra persona va perdre la vida en el descarrilament d’un tren a Vacarisses (Vallès Occidental). Tots tres accidents es van produir a la xarxa de Rodalies, mentre que FGC en va registrar un altre quan un maquinista va morir en un xoc a l’estació de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
En conjunt, la xarxa ferroviària catalana acumula una desena d’incidències amb ferits o morts des del 2016 —deixant de banda els atropellaments—, amb quatre víctimes mortals i centenars de ferits de diversa consideració. En la gran majoria dels casos, els trens implicats pertanyien a la xarxa de Rodalies.
El 8 de febrer del 2019, la maquinista d’un comboi va morir en el xoc frontal entre dos trens a Castellgalí, en un tram entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa. Es tractava d’un tren regional de la LR12 i un R4. Un dels combois circulava a contravia, en un tram compartit amb un altre tren. El balanç va ser de 108 víctimes, 19 de les quals greus. La investigació de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) del Ministeri de Transports va concloure que la causa va ser una configuració errònia d’agulles, que va provocar una concatenació d’errors humans i de sistema.
Uns mesos abans, el 20 de novembre del 2018, una persona va morir i 49 més van resultar ferides en el descarrilament d’un tren a Vacarisses. El comboi va impactar contra unes roques despreses a causa de les intenses pluges dels dies previs. En aquest cas, la CIAF va assenyalar deficiències en el manteniment de la infraestructura, ja que el mur que va cedir es trobava degradat.
En l’última dècada, la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) també ha registrat un accident mortal. El maig del 2022, un maquinista va morir i nou persones van ser hospitalitzades en un xoc a l’estació de Sant Boi de Llobregat entre un tren de mercaderies descarrilat i un comboi de passatgers. Va ser el primer sinistre mortal a FGC des que la Generalitat gestiona el servei. L’informe de la companyia va apuntar que el maquinista del tren de mercaderies circulava amb excés de velocitat i havia ometut alguns senyals.
Altres accidents amb ferits
A banda dels sinistres mortals, la xarxa de Rodalies ha patit altres accidents amb ferits en l’última dècada. Un dels més recents va ser l’encalç de dos trens a l’estació de Montcada i Reixac-Manresa, el 7 de desembre del 2022, que va deixar 150 ferits lleus i cinc de poca gravetat.
El mateix any, a Vila-seca, el xoc frontal entre un tren de passatgers i un de mercaderies va provocar sis ferits greus, 16 lleus i set contusionats. Una investigació del Ministeri de Transports va determinar que l’accident es va deure a una “manca d’ajust” dels frens després d’una operació de manteniment extraordinària.
Dos anys abans, el juny del 2020, un tren de l’R1 a Mataró no va frenar a temps durant la maniobra d’estacionament i va impactar contra la barrera de final de via, amb un balanç de 16 ferits lleus. Una situació similar es va produir en un tren de l’R2 Sud a l’Estació de França el juliol del 2017, amb 56 ferits.
