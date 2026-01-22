Els maquinistes, el Govern, Renfe i Adif pacten les condicions per restablir progressivament el servei de Rodalies
Només sis maquinistes d'una plantilla de 140 estaven disposats a circular aquest matí
Els maquinistes, el Govern, Renfe i Adif han arribat a un acord sobre les condicions per poder restablir progressivament el servei de Rodalies. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que s'han pactat unes "supervisions extraordinàries" dels 13 itineraris de tota la xarxa de Rodalies que faran tècnics d'Adif, de Renfe i maquinistes del sindicat Semaf i, que, en funció dels resultats que n'obtinguin, s'informarà de quan es pot anar restablint cadascuna de les línies. "Al llarg d'aquesta tarda-vespre anirem donant informació", ha explicat Paneque. D'altra banda, la consellera ha informat que només sis dels 140 maquinistes estaven disposats a treballar aquest matí.
La consellera de Territori ha explicat que les revisions de les 13 línies s'estan fent de forma simultània, amb 13 equips diferents. A diferència de les marxes blanques fetes prèviament, en què van participar tècnics d'Adif i un maquinista, en les revisions extraordinàries que s'estan fent ara també va a la cabina un representant del sindicat Semaf. Aquesta nova revisió, ha dit Paneque, ha de permetre "ratificar" l'operativitat del sistema. Un cop es tingui un resultat "positiu" de la revisió de cadascuna de les línies, s'emetrà un informe que certifiqui l'operativitat de la línia.
L'acord també inclou un pla d'actuacions a mitjà i llarg termini per millorar la xarxa. Segons ha explicat la consellera, els maquinistes volen assenyalar problemes a la xarxa que asseguren que afecten recurrentment la xarxa, com ara zones on hi ha arbres o pedres que cauen sovint a la zona de vies. Un comitè de seguiment es reunirà cada dos mesos i analitzarà el pla d'actuació, que busca "detectar quines millores són possibles" per tenir "estàndards més elevats" a la xarxa.
Paneque ha reivindicat que l'acord sobre les condicions per reactivar el servei a Rodalies ha permès "desbloquejar una situació complicada". "L'acord té incidències en l'àmbit de la seguretat que revertiran en benefici de tots, treballadors i usuaris", ha dit la consellera, que ha evitat detallar en quin moment es podrà reprendre el servei de Rodalies.
Els informadors desplegats arran de la suspensió del servei de Rodalies es mantindran durant dies per informar-ne sobre l'evolució als usuaris.
100 autobusos més
Paneque ha assegurat que es mantenen els transports alternatius que es van posar dimecres i que s'incrementen amb 100 autobusos més que es posaran en marxa a partir d'aquest divendres. Els reforços es fan a diverses comarques, com ara el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Oriental i Occidental, així com també a Tarragona, Terres de l'Ebre o Girona, entre d'altres.
Els reforços als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) també es mantenen, després que s'hagin incrementat un 32% els usuaris a la línia del Vallès i un 53% la de Martorell.
Els maquinistes eviten fixar una data per reprendre el servei
Tant Paneque com el sindicat Semaf, el majoritari dels maquinistes, han evitat posar data i hora a la represa del servei. Han assegurat que la reunió d’aquest dijous, que s’ha allargat gairebé sis hores, ha anat bé perquè Renfe i Adif hi han assistit amb una “actitud propositiva”. El sindicat ha assegurat que es farà “progressivament” quan es donin les condicions de seguretat.
Fonts dels maquinistes consultades per l’ACN han explicat que aquest dimecres al vespre tan sols els van remetre “un paràgraf” on els garantien que la xarxa era segura. Els maquinistes no ho van considerar “suficient” i per aquest motiu aquest dijous no han prestat el servei i han exigit mesures addicionals concretades en un document més exhaustiu, que és el que han redactat en la trobada amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i el comissionat per al Traspàs de Rodalies, Pere Macias.
