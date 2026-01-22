El Govern obrirà un expedient a Renfe per la negativa dels maquinistes a circular
L'executiu insta Renfe, Adif i els sindicats a fer "tots els esforços" per posar punt final a una situació "intolerable"
El Govern obre un expedient a Renfe per la negativa dels maquinistes a circular aquest matí de dijous malgrat que Adif hagi afirmat que "la seguretat està garantida", segons ha informat el comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, en una compareixença. "Renfe no està prestant un servei que ha de donar", ha dit. L'executiu ha convocat per aquest matí una reunió amb Renfe, els sindicats i Adif per exigir que es posi "punt final" com més aviat millor a l'aturada del servei, que es considera "intolerable". "No ho podem tolerar, perquè s'està garantint la seguretat i s'afecta el dret a la mobilitat de milers de ciutadans de Catalunya", ha dit Macias, que ha remarcat que s'exigiran "responsabilitats a qui pertoqui".
