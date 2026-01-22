Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El temporal de llevant arrossega un cotxe fins a la platja de Vilassar de Mar

El pas del temporal Harry ha causat importants destrosses a les platges d'arreu del territori

Redacció

EFE

EFE

Vilassar de Mar

Les pluges i el fort onatge dels últims dies han fet aparèixer un cotxe a la platja de Vilassar de Mar que, en un inici, va ser arrossegat pel temporal previ a Nadal, entre el 19 i el 23 de desembre. Les precipitacions que van regar bona part de Catalunya el 20 de desembre del 2025 van arrossegar el vehicle -sense cap persona dins- des d'una riera municipal fins a la platja.

La Policia Local de Vilassar va detectar que es tractava d'un cotxe de rènting (arrendament) i va reclamar a la companyia asseguradora corresponent que el retirés, cosa que va intentar el passat 15 de gener, sense èxit per la posició del cotxe i les condicions de l'entorn.

Amb l'arribada del temporal Harry, el vehicle es va moure cap a la platja de Ponent de Vilassar, a l'altura del carrer de la Mar i a 700 metres de l'estació de Rodalies.

Les fonts municipals abans esmentades expliquen que l'asseguradora els ha informat que té contractat el servei per retirar el cotxe i que està a l'espera que es donin les condicions òptimes per efectuar-lo.

El pas de Harry per Catalunya ha causat importants destrosses a les platges, sobretot, a les de la Costa Brava.

Les fotografies de l'endemà de la llevantada Harry a les comarques gironines

Les fotografies de l'endemà de la llevantada Harry a les comarques gironines

Les fotografies de l'endemà de la llevantada Harry a les comarques gironines /

En el cas de Vilassar, els serveis territorials de l'ajuntament estan avaluant aquest dijous l'estat del passeig marítim que, segons les fonts municipals consultades, ha quedat notablement afectat per les grans onades dels últims dies.

