Paneque defensa que "no li constava" que els maquinistes no circularien dijous quan va anunciar la represa de Rodalies
La consellera assegura que el Govern ha fet "allò que havia de fer"
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat aquest divendres que "no li constava" que els maquinistes no circularien dijous quan el Govern va anunciar el dia abans la represa de Rodalies. "A nosaltres no ens constava la situació que coneixem a les 6 del matí", ha dit respecte dijous, que va començar sense trens circulant tot i l'anunci d'una represa progressiva del servei. Paneque ha apuntat que la interlocució del Govern és amb Adif i Renfe i no directament amb els maquinistes. "Jo tinc el ple convenciment que el Govern en tot moment ha fet allò que havia de fer", ha apuntat recordant que Adif va certificar la "seguretat i operativitat" del sistema, motiu pel qual es va ordenar la represa del servei.
En el moment en què es constata que el servei no funciona dijous al matí per la negativa dels maquinistes és quan el Govern, ha apuntat la consellera, assumeix noves línies de treball. D'una banda, l'inici d'un expedient informatiu perquè es traslladi per escrit les circumstàncies que han provocat que l'operadora no pugui iniciar el servei amb normalitat.
En segon lloc, instar les parts a seure a una mateixa taula per mirar de desbloquejar el conflicte i, en tercer, acordar marxes exploratòries en els diferents itineraris de la xarxa per fer un pla d'actuació que se seguirà bimensualment. "El govern en tot moment, com a titular del servei, ha fet allò que havia de fer a la llum de les circumstàncies que s'anaven produint", ha conclòs tot indicant que avui divendres ja s'ha pogut reprendre el servei amb "relativa normalitat".
