Alerta per nevades a cotes baixes al centre i nord-est de Catalunya
La cota pot baixar puntualment als 300-400 metres
ACN
Barcelona
Protecció Civil ha posat en alerta el pla Neucat per previsió de nevades a partir d’aquest matí al centre i nord-est de Catalunya amb una cota de neu de 600-700 metres. La cota pot baixar puntualment als 300-400 metres. El Meteocat ha emès un avís de perill de 2 sobre 6 per neu en deu comarques per neu. Es poden superar els cinc centímetres de gruix a 700 metres. De moment, és obligatori l’ús de cadenes a l’N-260 a Sarroca de Bellera i a Ribera d’Urgellet.
