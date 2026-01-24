La Generalitat demana a Renfe la gratuïtat del servei fins que s'acabin les incidències
El servei funciona de forma parcial a Rodalies i Regionals amb molts trams tallats
ACN
Barcelona
La Generalitat de Catalunya ha exigit a Renfe la gratuïtat del servei fins que s’acabin les incidències a Rodalies i Regionals. S’ha traslladat aquest dissabte, segons ha pogut saber l’ACN, durant les reunions que s’estan celebrant al Departament de Territori. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, no ha volgut comentar aquesta petició, amb l’argument que el Govern anunciarà aquesta mesura quan toqui. “Govern ja dirà el que hagi de dir i anunciarà el que hagi d’anunciar”, ha dit. El servei funciona de forma parcial a Rodalies i Regionals amb molts trams tallats. S’ofereix servei alternatiu per carretera.
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Polèmica a Girona: queixes per una furgoneta del Banc de Sang aparcada en places per a persones amb mobilitat reduïda
- SOS Costa Brava atribueix els despreniments a Llançà a la construcció en 'llocs impossibles
- L’Exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes
- Interior multa amb 300 euros el portaveu dels antimonàrquics de Girona per la protesta contra els Reis a Sant Martí Vell
- Enxampen dues dones mentre carregaven al cotxe productes robats de dues botigues d’Olot per valor de 800 euros
- Projecten una sala de concerts al carrer Emili Grahit de Girona