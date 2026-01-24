Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El ministre de Transports constata que Rodalies està “seriosament afectat” per la gran “destrossa meteorològica”

El servei de Rodalies i Regionals es presta aquest dissabte de forma parcial amb molts trams tallats

Imatge d'Adif treballant a l'R1.

Imatge d'Adif treballant a l'R1. / Adif

ACN

Barcelona

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha constatat aquest dissabte que el servei de Rodalies s’ha vist “seriosament afectat” perquè la “destrossa meteorològica d’aquests dies ha estat també molt gran”. Puente ha adjuntat en el seu missatge a la xarxa social X imatges de personal d’Adif treballant tota la nit a l’R1, on divendres a la tarda es va produir un despreniment entre Maçanet-Massanes i Blanes. El servei de Rodalies i Regionals es presta aquest dissabte de forma parcial amb molts trams tallats.

