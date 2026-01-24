Investiguen si una persona ha mort a un bar de Sant Joan de Vilatorrada en ennuegar-se
Les unitats dels Mossos, la Policia Local i el SEM que s'han desplaçat urgentment a l'establiment no han pogut fer per salvar-li la vida
Eduard Font Badia
Una persona ha perdut la vida aquest divendres en un restaurant de Sant Joan de Vilatorrada. L'avís pel succés s'ha donat sobre dos quarts de tres de la tarda. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat unitats de la Policia Local de Sant Joan, dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar-li la vida.
La primera hipòtesi, just després d'aquest episodi fatal, ha estat que la persona damnificada s'hauria ennuegat. Però caldrà estudiar amb més detall el cas per determinar les causes de la mort.
L'incident, que s'ha produït al Bar Riki's, al carrer Vilatorrada de Sant Joan, ha provocat expectació entre els veïns. La següent gestió que cal portar a terme, un cop se certifica la defunció d'una persona en un context com aquest, és l'aixecament del cadàver, efectuat per l'autoritat judicial de guàrdia.
