Nou despreniment a Rodalies: esllavissada a l’R4 entre Cerdanyola i Sabadell
L’esllavissada s’ha produït abans de la suspensió del servei
ACN
Sabadell
Mentre el Govern demanava a Adif i Renfe que suspengués el servei de Rodalies i Regionals perquè no es podia garantir la mobilitat segura dels viatgers i els treballadors s’ha produït un despreniment a l’R4 entre les estacions de Cerdanyola del Vallès i Sabadell Sud. No s’han produït ferits. Poc després s’ha produït la suspensió total del servei. Divendres es va produir també una esllavissada que va tallar la circulació de l’R1 entre Maçanet-Massanes i Blanes, també sense ferits, i dimarts a la nit va caure un mur de contenció a l’R4 a Gelida, provocant un accident de tren amb un mort i 37 persones ferides.
