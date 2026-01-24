Renfe argumenta que la situació ha evolucionat des de la matinada i per això s’ofereix un servei parcial
El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, demana disculpes als viatgers per l’alteració del servei i per la confusió
ACN
El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha argumentat aquest dissabte que la situació “ha pogut evolucionar” des de les 3 de la matinada i per això s’ofereix un servei parcial, tot i que de matinada s’havia anunciat la suspensió del trànsit ferroviari. “Teníem una situació a les tres de la matinada que ha pogut evolucionar gràcies al treball que s’ha fet per tots els equips i hem preferit donar aquest servei. En el moment que teníem constància que podríem iniciar aquest servei, encara que amb alteracions, s’ha comunicat a través de tots els canals d’informació”, ha argumentat Carmona, que ha demanat disculpes als viatgers per l’alteració del servei i per la confusió.
En declaracions abans de participar en una nova reunió al Departament de Territori, Carmona ha assegurat que s’ha estat en diàleg i treball conjunt amb totes les parts, amb el Govern, Adif, el ministeri i els sindicats “per tal d’intentar arrencar amb aquest servei amb alteracions, però arrencar amb un servei”.
També ha apuntat que les alteracions del servei poden evolucionar al llarg del dia en funció de les revisions que es porten a terme en el marc de l’acord subscrit aquest setmana amb els maquinistes per fer una revisió exhaustiva de la xarxa.
Ha destacat que s’ha treballat per intentar garantir la mobilitat dels viatgers amb serveis alternatius per carretera, i amb un “esforç important d’informació” des de primera hora del matí per intentar explicar als usuaris quin era el servei reprogramat.
“Tot l’esforç que s’ha fet durant la nit ha fet possible que puguem sortir amb un servei més limitat, però sortir”, ha insistit Carmona, que ha indicat que s’ha treballat durant tota la nit per fer aquest esforç per garantir la mobilitat i donar un mínim servei.
Segons el portaveu de Renfe, amb la Generalitat hi ha “comunicació constant” i se li “informa de tots els canvis que ha pogut haver-hi amb el servei”.
Carmona ha afegit que en les reunions d’aquest cap de setmana seguiran treballant per recuperar la normalitat total. En cap de setmana, el nombre de viatgers baixa, i més si hi ha pluja. Ha assegurat que es treballa per garantir que dilluns la circulació estigui normalitzada.
