Junqueras demana la dimissió de Paneque i Puente per la situació de Rodalies: "Utilitzen excuses més que bones raons"

El president d'ERC acusa la consellera de "protegir" el govern espanyol i li reclama "coherència"

El president d'ERC, Oriol Junqueras.

El president d'ERC, Oriol Junqueras. / ACN

ACN

Barcelona

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el ministre de Transports, Óscar Puente, per la situació de Rodalies. "Utilitzen excuses més que bones raons", ha afirmat Junqueras en una roda de premsa aquest diumenge. Segons el líder d'Esquerra Republicana, a "efectes pràctics" Paneque i Puente "han dimitit de les seves funcions" i per aquest motiu els ha reclamat "coherència" i que ho facin també "en aspectes formals". "Tenen una incapacitat manifesta a l'hora d'afrontar la crisi i explicar-la", ha dit Junqueras. En aquesta línia, ha lamentat que la consellera hagi decidit "protegir el govern espanyol" en comptes d'assenyalar les desinversions en la xarxa ferroviària.

