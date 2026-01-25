Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
L'avís s'ha rebut al matí quan el vent, la neu i la mala visibilitat no els deixava baixar
Núria León
Dos escaladors han estat rescatats aquest dissabte al Montgròs, al terme municipal del Bruc, després de quedar atrapats per la neu i les males condicions meteorològiques a la cova de la via Griviola Vella, just abans de la penúltima reunió. L’avís s’ha rebut a les 9.51 h, després que els escaladors haguessin passat la nit a la paret sense possibilitat de recular.
Els Bombers de la Generalitat han activat un ampli dispositiu amb set dotacions, entre elles efectius del GRAE, i un helicòpter. L’ascens s’ha fet a peu des de Santa Cecília en condicions molt adverses, amb neu, vent i una visibilitat reduïda a només deu metres, fet que ha dificultat la localització exacta de la cova.
Poc després de les tres de la tarda, els equips han aconseguit arribar fins als escaladors, assegurar-los i completar una maniobra per pujar-los fins al cim. Posteriorment, l’helicòpter ha realitzat diversos gruatges per evacuar tant els escaladors com els efectius del GRAE, sense que constin ferits.
