Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
caos de RodaliesZona de Baixes Emissionsal·legacions Naturalistesnevades PuigcerdàTer Stegenjudici kamikaze Jonquera
instagramlinkedin

Destitueixen el director de Rodalies i el responsable de manteniment d'Adif

El Govern havia exigit "de manera immediata" l'assumpció de responsabilitats

El caos de Rodalies, en directe

Usuaris de Rodalies a l'estació mirant les pantalles.

Usuaris de Rodalies a l'estació mirant les pantalles. / Gerard Vilà (ACN)

ACN

ACN

Barcelona

El director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i del director general d'explotació i manteniment d'Adif han estat destituïts arran de la crisi de Rodalies. Així ho ha demanat el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano Clavero, als directors de Renfe i Adif, segons ha confirmat en una entrevista al 24h de RTVE. La decisió arriba després que el Govern hagi exigit "de manera immediata" que Renfe i Adif assumeixin responsabilitats. De fet, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha demanat les responsabilitats que els pertoquin, i que signifiquin canvis instantanis, immediats, acompanyats de noves inversions”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents