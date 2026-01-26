Els Bombers reben més de 350 avisos pel temporal de vent durant la nit i fins a les onze del matí
Cinc de les alertes s'han donat a les comarques
Els Bombers de la Generalitat han rebut 358 avisos pel temporal de vent entre les vuit del vespre de diumenge i les onze del matí d'aquest dilluns. La majoria de les alertes s'han donat a les comarques de Tarragona, que ha acumulat 289 avisos, i el principal motiu ha estat la caiguda d'arbres. A la regió metropolitana sud s'han donat 32 avisos, 13 a la metropolitana nord, 10 a la de Terres de l'Ebre, cinc respectivament a la de Girona i a la Centre, i quatre a la de Lleida. Entre les vuit del vespre de diumenge i les set del matí els Bombers havien atès 216 avisos, entre les set i les nou del matí 80 més, i entre les nou i les onze se n'han sumat 62.
