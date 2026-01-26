Crítiques
Els socis del Govern apugen el to contra Paneque per la seva gestió
ERC demana el cessament de la consellera i de Puente i els Comuns demanen a la Generalitat que lideri la crisi i no es limiti al paper d’"àrbitre"
Carlota Camps
Quan dimarts a la nit es va tenir constància de l’accident ferroviari a Gelida que va provocar la mort d’un jove maquinista, tots els partits es van limitar a donar les seves condolences. Però la treva va durar poques hores. La suspensió del servei, la normalització del qual encara no està garantida, ha augmentat la pressió contra la Generalitat i també contra el Govern. Si el matí següent del succés només Junts demanava obertament la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ahir va fer el mateix el líder d’ERC, Oriol Junqueras. I no només de Paneque. El republicà també va dir que havia de deixar el càrrec el ministre de Transports, Óscar Puente.
Fins ara, ERC havia fet una crítica més continguda. Defensava que era el moment de "buscar solucions" i que més endavant ja s’analitzaria si era necessari demanar responsabilitats polítiques. No obstant, el caos i la confusió del cap de setmana van obligar la formació a apujar el to per no ser acusada d’actuar com a crossa del Govern.
Dissabte de matinada es va anunciar que se suspenia el servei, després d’un altre despreniment a l’R1 a Tordera. Però a primera hora del matí van sortir alguns combois, una cosa que el Govern desconeixia, i es va haver de tornar a ordenar aturar la circulació fins que fos "segura". Aquest escenari va portar Junqueras a comparèixer d’urgència ahir i a dir que si Paneque i Puente ja havien "dimitit" de facto de les seves "responsabilitats", també ho han de fer "a efectes formals".
"La situació és molt greu i és conseqüència de dècades de desinversions", va sentenciar el líder de la formació, que va acusar l’Estat de no haver construït "ni un quilòmetre de ferrocarril convencional" en 50 anys.
Protegir el Govern
I no només això, també va acusar la consellera de "protegir" el Govern buscant "excuses puntuals". Així, va recordar que la pluja va afectar tot Catalunya, però que aquesta només va alterar el servei de Rodalies, titularitat de l’Estat, i no el dels Ferrocarrils de la Generalitat. Per això, es va mostrar ben convençut que el traspàs a la Generalitat suposaria un "canvi important".
La referència velada era contra Junts, que dissabte va citar tota la plana major del partit a Perpinyà per respondre a la crisi. Després de setmanes de silenci, ni tan sols s’havia pronunciat sobre el nou model de finançament, Carles Puigdemont va voler tornar al focus i aprofitar la crisi de mobilitat per desgastar el Govern.
Fa temps que els postconvergents busquen algun filó per fer un gir a l’escenari polític.
També els Comuns van endurir la seva crítica durant les últimes hores. Així doncs, la formació liderada per Jéssica Albiach va demanar al Govern que lideri la crisi i que no sigui "àrbitre entre les històries de Renfe i Adif". També va denunciar l’absència de Puente a Catalunya.
Puigdemont carrega contra Collboni
El líder de Junts, Carles Puigdemont, va censurar que l’anunci del restabliment del servei de Rodalies el fes el Govern espanyol i no la Generalitat. Segons el seu parer, aquest fet evidencia la falta de lideratge de l’Executiu català. Aquest dissabte ja va intervenir des de Perpinyà, on es va concentrar la plana major del partit, i ahir va tornar a pronunciar-se, aquesta vegada per criticar tant l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, com el Govern de la Generalitat.«El país col·lapsat, i l’alcalde de la capital mirant cap a una altra banda per no molestar els seus companys de partit que governen a Catalunya i Espanya», va denunciar l’expresident en un missatge a les xarxes socials, adjuntant una publicació de l’alcalde Jaume Collboni a Instagram on mostra una portada de la revista Vogue en la qual es parla de Barcelona.
