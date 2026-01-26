Crisi ferroviària
El Govern exigeix dimissions a Renfe i Adif i descarta ara per ara el cessament de consellers pel caos de Rodalies
L’Executiu «tanca files» amb la consellera Sílvia Paneque, però exigeix a les empreses que intervinguin en l’assumpte
Última hora de Rodalies a Catalunya, en directe | Caòtic reinici del servei de Rodalies amb dues noves incidències
Els socis del Govern apugen el to contra Paneque per la gestió de la crisi de Rodalies
Sara González
Aguantar a l’espera que amaini la tempesta. Aquesta és la consigna que, ara per ara, s’imposa en el Govern de Salvador Illa, en el qual descarten dimissions a l’Executiu pel caos de Rodalies. Ara bé, sí que demanen «responsabilitats», llegeixi’s dimissions, a Renfe i Adif davant «la greu acumulació d’incidències que afecta de manera reiterada la xarxa de Rodalies». La crisi ferroviària està sotmesa a l’efecte bola de neu: creix a cada dia que passa, i ja van sis jornades sense prestar un servei mínim als viatgers. Però malgrat la pressió social, empresarial i política per part de l’oposició, a l’Executiu deixen clar que «tanquen files» amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, perquè la prioritat, asseguren, és «treballar per a les solucions».
En la segona setmana que afronta el Govern amb el president Illa hospitalitzat s’ha fet evident que la Generalitat no té el control de Rodalies i que està a expenses de Renfe i d’Adif, dues empreses públiques incapaces de garantir en aquests moments el servei de trens i que han donat símptomes evidents de descoordinació. Els últims dies, quan l’Executiu ha anunciat que es reprenia el servei, el resultat ha sigut que no circulava cap tren. I viceversa: quan el Govern ha informat que no operaria la xarxa, hi ha hagut vehicles circulant. La cirereta del pastís s’ha posat aquest dilluns, quan des de primera hora del matí s’ha reprès i suspès la circulació en diverses ocasions.
Pressió de l’oposició
Davant d’aquesta situació, no només el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha exigit el cessament de la consellera Paneque, sinó que en les últimes hores també l’ha reclamat el d’ERC, Oriol Junqueras, un dels socis imprescindibles per al Govern d’Illa, que tenia en els seus plans començar la negociació dels pressupostos. No obstant, el president Illa no està disposat a perdre una peça imprescindible per al seu executiu, sobretot perquè està convençut que la responsabilitat és de Renfe i Adif. No obstant, fins ara ha evitat posar les dues empreses i, per tant, al Ministeri de Transports d’Óscar Puente, en el focus de la responsabilitat. «No és el moment de parlar de dimissions, sinó de buscar solucions perquè el servei funcioni», ha assegurat la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, que ha defensat l’actuació del Govern i de la consellera Paneque.
L’únic nou moviment de les últimes hores és que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha sol·licitat comparèixer aquest mateix dimecres al Parlament per donar explicacions com a president en funcions, a més d’«exigir» a través d’un missatge a la xarxa X «solucions immediates» perquè els trens puguin circular. El segell de gestió que reivindica el Govern està amenaçat en aquests moments en vista de la falta de control sobre el servei ferroviari, motiu pel qual ha activat de nou el decret del teletreball davant el desproveïment de mobilitat.
Si una cosa ha ordenat el president és que «es doni la cara» davant els ciutadans evitant la confrontació. Fins ara, ningú a la Generalitat ha reclamat públicament que s’assumeixin responsabilitats per part del Govern ni tampoc per part d’Adif o Renfe, malgrat haver-se vist obligada a mediar davant la falta de coordinació o el conflicte amb els maquinistes. Sí que, fora de càmeres, adverteixen que «donaran un cop a sobre de la taula» quan ho considerin necessari.
Els pressupostos, en perill
Per als socis del Govern, ERC i els Comuns, aquest moment ja ha arribat. Per als republicans, si l’Executiu evita reclamar davant el Govern de Pedro Sánchez responsabilitats, qui ha de pagar els plats trencats és Paneque, així com el ministre Puente. I per al grup liderat per Jéssica Albiach al Parlament, és el Ministeri de Transports qui s’ha de fer càrrec de la situació davant una Generalitat desbordada i uns usuaris que reclamen respostes immediates i que preparen ja mobilitzacions.
Amb aquests elements, la crisi dels trens amenaça d’emportar-se per davant la negociació dels pressupostos, que el Govern volia haver començat la setmana passada però que, com els trens, continua aparcada a l’andana. Moret ha admès que ara la urgència és fer que els trens funcionin. Aquest mateix dilluns la reunió que tenien prevista amb els agents socials i econòmics per abordar els comptes ha acabat monopolitzada per la situació a la xarxa ferroviària, mentre que sindicats i patronals reclamen que no siguin els treballadors i les empreses els que acabin pagant que els trens no arribin al seu destí. Després d’ells, seran els alcaldes, les diputacions i les entitats municipalistes les que desfilin pel Palau de la Generalitat a la recerca d’explicacions.
