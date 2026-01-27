Previsió meteorològica
Catalunya s’endinsa en unes jornades marcades per la nuvolositat, les pluges i el mal estat de la mar a causa de la borrasca Joseph
El Servei Meteorològic de Catalunya activa avisos de nivell groc des del Maresme fins al delta de l’Ebre davant un temporal marítim amb onades de més de 2,5 metres d’altura
L’arribada d’un tren de borrasques deixarà una setmana de pluges intenses, forts vents i temporal marítim
Valentina Raffio
Els catalans hauran de tornar a treure el paraigua a partir d’aquest dimarts davant l’arribada de la borrasca Joseph i els altres fronts d’origen atlàntic que la seguiran al llarg d’aquesta setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que aquest fenomen deixarà una baixada de les temperatures, precipitacions disperses a tot el territori i un temporal marítim amb onades de més de 2,5 metres. Entre aquest dimarts i dimecres, s’han activat diversos avisos de nivell groc en bona part de la costa catalana, des del Maresme fins al delta de l’Ebre, davant les previsions de mal estat de la mar. Les autoritats demanen a la ciutadania extremar les precaucions en aquestes zones mentre duri l’episodi i mantenir-se actualitzada sobre l’evolució d’aquestes borrasques.
Els pronòstics apunten que aquest dimarts serà una jornada plujosa a tot Catalunya. Les precipitacions començaran a obrir-se pas durant les primeres hores del matí al Pirineu i, després, s’aniran estenent per tota la geografia catalana amb el pas de les hores. Tot apunta que aquest episodi de pluges descarregarà amb una intensitat feble però constant i deixarà acumulacions poc significatives de pluja al territori. En aquests moments no hi ha cap avís activat per pluges però sí que s’espera que aquests xàfecs es donin de manera extensa durant tota la jornada d’aquest dimarts. A Barcelona, per exemple, s’espera que les precipitacions arribin durant la tarda. La cota de neu se situarà entre els 1.500 i 1.000 metres.
El fenomen més advers associat al pas de la borrasca Joseph són els temporals marítims. Entre aquest dimarts a la tarda i fins dimecres al migdia, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat diversos avisos de nivell groc per mal estat de la mar i onades que podrien superar els 2,5 metres d’altura en diversos punts de la costa catalana. Els avisos activats davant aquest fenomen afecten la costa del Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès, el Tarragonès i el Montsià. Les autoritats demanen extremar les precaucions a les zones més exposades al mar davant el risc d’aquest episodi.
Dimecres s’espera que la jornada comenci amb un vent de mestral que bufarà amb força al terç sud de Catalunya. Els models apunten que serà un dia marcat per la nuvolositat, pluges disperses i una baixada significativa dels termòmetres, tant de les temperatures màximes com de les mínimes, a pràcticament tot el territori. A Barcelona, per exemple, es passarà dels 16 graus de màximes i 11 de mínimes d’aquest dimarts a valors d’entre 13 i 8 graus per dimecres. En aquesta mateixa línia, a Girona i Lleida els termòmetres podrien desplomar-se fins als zero graus i a Tarragona baixaran fins als 7 graus.
- «El matrimoni té data de caducitat, que es trenqui és part de la vida»
- Interior proposa sancionar un bomber, destinat al parc de Lloret, per missatges masclistes
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Mercadona compra més d'11 milions de quilos de pomes gironines
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- El caos de Rodalies, en directe
- Rafael Ángel Moreno, alcalde d'Adamuz: 'El més complicat va ser decidir per què ajudo aquesta persona i aquesta altra no