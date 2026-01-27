Crisi ferroviària
El Govern promet que dilluns Rodalies funcionarà «amb normalitat» i admet que falla en la informació als usuaris
El pla de Rodalies comptarà amb 1.600 milions més i el compromís d’executar-ne 2.800 més ja pressupostats
La crisi ferroviària a Catalunya acaba amb el director de Rodalies i el director general d’explotació d’Adif
Última hora de Rodalies a Catalunya
Sara González
«Estem tancant la crisi». Amb aquestes quatre paraules, el Govern mira de transmetre als usuaris de Rodalies un horitzó per posar fi al caos als trens que fa una setmana posa en perill la mobilitat a Catalunya. Tant és així, que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, s’ha aventurat a anunciar que la circulació tornarà «a la normalitat» dilluns que ve. Fins aleshores, el servei continuarà amb talls i plans alternatius per carretera mentre Adif repara amb «urgència» una trentena de punts negres al traçat ferroviari.
Serà durant el cap de setmana quan, segons les previsions de l’Executiu, començarà a reprendre’s el servei ferroviari en algun d’aquests trams sensibles que ara es cobreixen amb autobusos, mentre que a principis de la setmana que ve la circulació hauria de tornar a ser la mateixa que abans de l’accident de Gelida, a excepció, això sí, del punt del sinistre i del macrotall de l’R3. A la Generalitat asseguren que hi estan posant tots els mitjans al seu abast perquè, ara sí, aquesta recuperació gradual sigui una realitat.
La informació no ha funcionat com haguéssim volgut, no estem al nivell desitjat
El que el Govern admet és que «aquesta normalitat» a què es refereix té dèficits que s’han fet encara més evidents en ple galimaties. Un, assumeix, és el dèficit d’inversió, en mans de l’Estat. Però un altre d’aquests flancs en què sí que va prometre millores, ha reconegut Paneque, és la informació a l’usuari. «La informació no ha funcionat com hauríem volgut, no estem al nivell desitjat», ha assegurat la consellera fent referència al pla de xoc aprovat l’any passat per reforçar, amb un pressupost de 77 milions d’euros, les estacions i la informació als passatgers.
No obstant, ha recordat que s’han fet contractacions d’urgència en els últims dies per comptar amb reforços addicionals davant una crisi en què ni les pantalles, ni la megafonia ni el personal resolien la incertesa dels viatgers a les estacions. També ha destacat que, a través de la base de registrats de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), van aconseguir arribar a 1,6 milions de dispositius mòbils. El que sí que ha descartat és que l’Es-Alert pugui ser una eina en aquests casos, ja que se circumscriu a l’àrea de protecció civil.
Amb «forces» per continuar en el càrrec
El Govern també ha volgut deixar clar que donen per resoltes les assumpcions de responsabilitats per les «disfuncions» que s’han fet evidents en aquesta crisi amb el cessament dels dos responsables de Renfe i Adif, els noms del qual, assegura, no van ser decidits per la seva conselleria, sinó pel Ministeri de Transports d’Óscar Puente junt amb les dues empreses encarregades del servei. Paneque també ha tornat a insistir que ella no se n’anirà per més que l’hi exigeixin bona part dels partits de l’oposició, ERC inclosa, i que tampoc considera que hagi de rellevar ningú dins del departament en què governa.
«Estic amb les mateixes forces i energies o més que abans d’aquesta crisi per resoldre la situació a Rodalies i continuar treballant per millorar la infraestructura», ha afirmat, a més de recordar que donarà totes les explicacions que se li requereixin al Parlament tant el 5 de febrer en la comissió d’Interior com en la de Territori quan tingui data assignada. Aquest dimecres, amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al capdavant, el Govern tindrà un primer test de fins a quin punt el caos als trens li ha suposat un desgast. També la manifestació del 7 de febrer convocada per les plataformes d’usuaris de Rodalies, que l’Executiu «respecta», serà una altra prova del cotó fluix.
Descartada la via judicial
El que sí que ha descartat per complet la consellera és portar Renfe i Adif als tribunals, com li ha reclamat Junts. «Estem convençuts que això no s’arregla portant ningú als tribunals. La solució és feina, rigor i inversions», ha replicat. La gran eina per resoldre la desinversió històrica, ha insistit Paneque, és el pla de Rodalies, que estarà dotat amb 1.600 milions d’euros més –fins a arribar als 8.000 milions– per abordar el dèficit estructural i posar a punt la infraestructura. «És un primer pas, tot i que costarà», ha assegurat posant èmfasi en el fet que «no havia passat mai» que el Govern comprometés tants recursos en tan poc temps.
La consellera no ha gosat posar una data sobre quan la xarxa ferroviària deixarà de ser un maldecap a Catalunya i, per tant, per a la Generalitat. El març de l’any passat, quan va ser reprovada al Parlament, va projectar un termini de dos anys perquè tota la inversió donés fruits i es traduís en una millora notable del servei. «El Govern i jo mateixa estem determinats perquè Rodalies sigui un servei digne al més aviat possible», s’ha limitat a respondre ara amb la vista posada que, dilluns, pugui donar aquest episodi per tancat.
