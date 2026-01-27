Rodalies arrenca per ara aquest dimarts amb una "raonable normalitat" dins del servei reduït previst
Mentre duren les obres de reparació de la infraestructura, Renfe té 10 plans alternatius amb 146 busos
Rodalies ha arrencat aquest dimarts amb el servei reduït previst, amb trens i busos programats en marxa. "El servei s'està prestant amb una raonable normalitat, dins del que estava previst", ha afirmat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, en declaracions als mitjans des de l'estació de Sants. Mentre duren les obres de reparació de la infraestructura, Renfe té vigents 10 plans alternatius de transports que inclouen la mobilització de 146 busos i 700 informadors i ja es pot viatjar amb els abonaments gratuïts. "Seguim treballant amb els tècnics d'Adif per seguir reobrint trams", ha dit Carmona. Molts viatgers que s'acosten a primera hora a les estacions ho fan, però, amb plans B previstos.
Tot i el restabliment, hi ha alteracions a les freqüències de pas previstes i hi ha certa confusió entre els usuaris, segons ha pogut constatar l'ACN a diverses estacions.
Aquest dilluns, la crisi va comportar la destitució del director operatiu de Rodalies i del responsable de manteniment d'Adif.
"Hi ha diversos trams en carretera i altres en oferta ferroviària", ha recordat Carmona. El portaveu de Renfe ha afirmat que l’oferta que s'està prestant és “suficient per garantir la mobilitat de les persones que vulguin utilitzar Rodalies” i ha insistit que volen "recuperar la confiança dels viatgers en un servei essencial" com més aviat millor.
Sobre l'abonament de gratuïtat, que des d'aquest dimarts ja es pot aconseguir a les estacions, Carmona ha indicat que "no hi ha cap problema perquè el viatger es desplaci amb gratuïtat".
Previsió de servei
Mentre continuen els treballs de reparació de la infraestructura, aquest dimarts l'R1 ofereix circulació en tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar. Entre Arenys i Maçanet-Massanes es fa servei alternatiu per carretera.
A l'R2 Nord i l'R2 Sud es preveu que tota la circulació es faci en tren, mentre que a l'R3 es manté el servei alternatiu per carretera dissenyat per l'obra de bifurcació de la línia.
A l'R4, entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia es el servei està previst en tren, entre Sant Sadurní i Martorell Central, per carretera, entre Martorell Central i Terrassa-Estació del Nord servei en tren i entre Terrassa-Estació del Nord i Manresa, servei alternatiu per carretera.
A l'R7, es fa servei alternatiu per carretera derivat de les obres programades a Montcada Bifurcació.
A l'R8, hi ha servei alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet Sant Fost on els viatgers poden continuar en els trens de l'R2Nord.
A l'R11, s'ha recuperat un tram en tren respecte del que estava previst aquest dilluns i el servei s'està prestant aquest matí en autobús entre Caldes de Malavella i Girona, en tren entre Girona i Figueres, i es torna a fer amb autobús entre Figueres i Portbou.
A l'RG1, entre Barcelona i Arenys estan previstos els trens, entre Arenys i Maçanet hi ha busos, el tram Maçanet-Arens es cobreix amb els trens de l'R11 i entre Caldes de Malavella i Portbou es torna a fer per carretera.
L'RL3 no té alteracions, i es fa el servei en tren, mentre que a l'RL4, el tram Lleida-Cervera és en tren i el tram Cervera-Terrassa en autobús.
Pel que fa als Regionals, a l'R13 i l'R14 el tram Lleida-Vinaixa es farà en tren. El tram Vinaixa-Sant Vicenç de Calders de l'R13 i el tram Vinaixa-Reus de l'R14 estan previstos amb autobusos.
A l'R15, el tram Reus-Barcelona es fa en tren i el de Reus a Riba-roja d'Ebre passant per Móra la Nova s'ha de cobrir amb autobús.
L'R16, l'R17 i l'RT2 ofereixen servei en tren i l'RT1 amb tens fins a Reus, i servei alternatiu per carretera fins a La Plana de Picamoixons.
