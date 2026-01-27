Fins al 24 de febrer
Els usuaris de Rodalies comencen a aconseguir els bitllets gratuïts: «Aquest abonament no em compensa»
Els passatgers asseguren que la mesura impulsada per l’operador del servei ferroviari no és suficient
Última hora de Rodalies a Catalunya, en directe
MAPA | La ferida oberta a la xarxa de Rodalies: els 23 punts vermells a les vies
Ariadna Miranda
Després d’una setmana de caos absolut a Rodalies, les reclamacions tant d’usuaris com del Govern han cristal·litzat en la gratuïtat del sistema ferroviari, almenys durant un mes. Els torns, no obstant, es mantindran tancats, i aquells passatgers que vulguin pujar al tren sense pagar hauran d’aconseguir passis gratuïts de 10 viatges a les màquines expenedores de bitllets que hi ha a les estacions.
Aquest dimarts, a l’estació de Sants, a primera hora del matí, quatre informadors ajudaven els usuaris a obtenir aquest tiquet gratuït. Segons expliquen els mateixos empleats de Renfe, «molta gent» ja l’estava utilitzant cap a les 7.30 hores del matí. A les màquines expenedores no s’han donat gaires incidències, ja que el procés per obtenir-lo és bastant intuïtiu: a la pantalla hi apareix directament l’opció «Abonament gratuït», vàlida per a totes les línies de Rodalies.
Bitllets de cartró
L’única diferència per adquirir el títol gratuït es dona en el cas d’agafar un Regional Exprés, ja que és necessari indicar el destí abans de prémer el botó de «Abonament gratuït», segons explica un dels treballadors a aquest mitjà. El bitllet que imprimeixen les màquines a Sants, a diferència del que passa ja habitualment al metro de Barcelona, no funciona amb la tecnologia NFC que impulsa les T-Mobilitat. Es tracta d’un tiquet de cartró de format clàssic que s’ha d’introduir en els torns de la xarxa de Rodalies. En els que ja es veuen per Sants, s’indica que el títol inclou 10 viatges, que estarà disponible fins al 24 de febrer i que cobreix les sis zones. Tot i així, dins del mes en què la mesura serà vigent, es poden comprar altres passatges gratuïts cada vegada que s’esgotin els 10 primers viatges. A més, el títol és multipersonal.
En l’acord per a gratuïtat entre el Govern espanyol i la Generalitat de Catalunya es va estipular també un reforç de les línies de Mitjana Distància entre Barcelona-Sants, Camp de Tarragona i Lleida-Pirineus que circularan per vies d’Alta Velocitat. En concret, es posen en marxa nous serveis especials gratuïts. En aquest cas, cal fer reserva prèvia per assegurar-se un seient i no valen per a aquests trens especials els abonaments de Mitjana Distància habituals. S’espera, això sí, que el temps de viatge sigui una mica més llarg a causa de la fractura de la via que es va detectar aquest dilluns a l’Espluga de Francolí.
Per a alguns usuaris, com Elvira, que el bitllet estigui ja disponible és un alleujament. Aquesta usuària habitual de Rodalies explica que per poder arribar a la feina durant els últims dies ha hagut d’optar pels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), malgrat que el trajecte és més llarg. «He agafat l’abonament gratuït perquè ja porto 25 euros gastats en bitllets de ferrocarril», assenyala, i reconeix que «aquest abonament no em compensa, però és millor que res».
Per la seva banda, la Lola, veïna del Maresme, assevera que des de dijous s’ha vist obligada a utilitzar el servei d’autobús. «És una vergonya. ¿De què em serveix el bitllet gratuït si els trens no van? L’altre dia vaig estar esperant dues hores per poder arribar a casa», afegeix resignada.
