Rodalies inicia la jornada amb retards que poden superar la mitja hora a l'R11 i els regionals del sud

S'ha recuperat el servei ferroviari entre Caldes i Girona i a l'R2 sud circulen dos trens per hora i sentit

Un R11 a l'estació de Girona, en una imatge d'arxiu

ACN

El servei de Rodalies ha iniciat la jornada amb algunes incidències que fan que hi hagi retards que poden superar la mitja hora a l'R11 i els regionals del sud -R13, R14, R15, R16 i R17-. També hi ha una incidència que afecta l'R2 sud, que circula amb dos trens per hora i sentit, segons informa Renfe. D'altra banda, s'ha recuperat un nou tram amb servei ferroviari, el que va de Caldes de Malavella a Girona, segons han indicat fonts de la companyia. Així, es fa en tren el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Blanes, en bus entre Blanes i Maçanet, en tren de Maçanet a Figueres i es torna a fer per carretera amb autobús entre Figueres i Portbou, de les línies R1, RG1 i R11.

Així, a l'R2 Nord i l'R2 Sud es preveu que tota la circulació es faci en tren, mentre que a l'R3 es manté el servei alternatiu per carretera dissenyat per l'obra de bifurcació de la línia.

A l'R4, entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia el servei està previst en tren, entre Sant Sadurní i Martorell Central, per carretera, entre Martorell Central i Terrassa-Estació del Nord servei en tren, i entre Terrassa-Estació del Nord i Manresa, servei alternatiu per carretera.

A l'R7, es fa servei alternatiu per carretera derivat de les obres programades a Montcada Bifurcació.

A l'R8, hi ha servei alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet Sant Fost on els viatgers poden continuar en els trens de l'R2Nord.

A l'R11, el servei es presta en tren entre Barcelona Sants i Figueres, i en autobús entre Figueres i Portbou.

Pel que fa als Regionals, a l'R13 i l'R14 el tram Lleida-Vinaixa es fa en tren. De Vinaixa a Sant Vicenç de Calders a l'R13 es fa amb autobús i de Sant Vicenç de Calders a Barcelona Estació de França els usuaris poden fer ús de l'R15, l'R16, l'R17 i l'R2 sud, també en el cas de l'R14. En aquesta línia, de Sant Vicenç de Calders a la Plana Picamoixons/Vinaixa hi ha servei per carretera, així com entre aquesta parada i Reus.

A l'R15, el tram Reus-Barcelona es fa en tren i el de Reus a Riba-roja d'Ebre s'ha de cobrir amb autobús.

L'R16, l'R17 i l'RT2 ofereixen servei en tren i l'RT1 amb trens fins a Reus, i servei alternatiu per carretera fins a La Plana de Picamoixons.

Per últim, a l'RL4 hi ha servei ferroviari entre Lleida-Pirineus i Cervera i per carretera entre aquesta parada i Manresa.

