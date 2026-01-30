Dotze lladres sumen en sis mesos 307 detencions
Un ciutadà sirià, que va ser atrapat 34 vegades, liderava el rànquing d’arrestos en el primer semestre del 2025. El va seguir un italià, amb 31.
Germán González
Una de les claus per acabar amb la multireincidència és que el sistema policial i judicial es compassin de tal manera que qualsevol detingut declarat culpable rebi el càstig en poc temps. No obstant, els jutjats específics contra aquest tipus de delinqüència es van posar en marxa a Barcelona al maig per agilitzar els judicis ràpids, de manera que en el primer semestre del 2025 els Mossos d’Esquadra continuaven detenint sospitosos que, al no cometre un delicte greu, sortien al carrer per tornar a l’activitat delictiva.
Per això, els 12 criminals més detinguts pels Mossos fins a inicis del juliol passat acumulen 307 arrestos entre tots, principalment pels delictes de robatoris i furts, que són en els que tots coincideixen. Segons dades del Departament d’Interior, el delinqüent que ha sigut detingut més vegades per la policia catalana és un home de nacionalitat siriana que acumula 34 arrestos. Al segon lloc hi ha un italià, amb 31 arrestos. I en el tercer, també amb 31 detencions, un algerià, acusat de trencament de condemna.
D’aquest mateix delicte, juntament amb els de furt, robatori, exhibicionisme, agressió sexual i amenaces, està imputat el quart en la llista dels més detinguts: un algerià que suma 29 detencions. Al cinquè lloc, amb 26 arrestos, hi ha un marroquí, detingut per robatoris. El sisè lloc l’ocupa, també amb 26 arrestos, un espanyol, acusat de robatori, furt i tràfic de drogues.
El setè és un algerià detingut 25 vegades per robatoris. El vuitè és un marroquí arrestat en 21 ocasions, totes per robatoris excepte una en què ho va ser per maltractament en l’àmbit domèstic. El novè és un lladre algerià detingut 21 vegades, igual que el desè, de Bòsnia, acusat de robatoris i estafes, així com l’onzè, un lladre de Tunísia, i el dotzè, un espanyol acusat de robatoris i estafes.
Robatoris, drogues i amenaces
El 2024, els 12 delinqüents amb més arrestos per part dels Mossos van sumar 477 detencions, també majoritàriament furts i robatoris amb força. Eren multireincidents que estaven acusats de diversos delictes, ja que a més de lladres alguns han trencat la seva condemna o han sigut atrapats per traficar amb droga o per amenaces, entre altres il·lícits penals.
El més detingut aquell any va ser un algerià: el van arrestar 53 vegades acusat de múltiples robatoris amb força, furts i atemptat contra l’autoritat. De mitjana va ser arrestat una vegada a la setmana. El segon, de nacionalitat índia, va sumar 50 arrestos, seguit per un espanyol, amb 40 detencions, un marroquí (49), un albanès (48), un altre espanyol (44) i dos marroquins més amb 41 i 40 respectivament. Tots estan acusats de robar.
Pel que fa al nombre total de detencions, de les 43.473 dutes a terme pels Mossos el 2023 es va passar a les 46.996 el 2024, xifra que suposa un increment absolut de 3.523 detencions i un percentual del 8%. Aquestes dades poden comptabilitzar més d’una persona detinguda en dues o més ocasions. Un 65% dels arrestos van ser de persones amb nacionalitat estrangera, tot i que els espanyols continuen sent la nacionalitat amb més detinguts seguits dels marroquins, els algerians (que han experimentat un fort increment) i els romanesos, colombians i peruans.
Amb la posada en marxa del pla Kanpai l’abril passat els Mossos van intensificar la lluita contra la multireincidència, principalment contra els criminals que cometen del delicte, com robatoris i furts, la seva forma de vida. En el primer balanç d’aquest dispositiu, sis mesos després d’iniciar-se, els agents havien detingut 470 delinqüents, que sumen 4.000 antecedents. A més, n’hi havia 180 d’investigats, amb uns mil antecedents, i 24.000 d’identificats, amb 53.000 antecedents.
