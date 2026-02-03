ENQUESTA
Més de dretes, menys feministes i partidaris de limitar la immigració: un sondeig mostra la deriva dels joves catalans
Dos de cada tres catalans aposten per restringir l’arribada d’estrangers, una xifra a l’alça entre els votants de totes les formacions
Carlota Camps
Durant molts anys els fills eren més progressistes que els seus pares. Però ja no és així. Així ho sosté l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), que, després del seu sondeig anual, assenyala que els joves catalans són cada vegada més de dretes. «Des dels nascuts el 1986, cada generació és més de dretes que l’anterior», ha assenyalat el director de l’ICPS, Oriol Bartomeus, durant la presentació dels resultats de l’estudi.
En els últims cinc anys, el posicionament a la dreta ha augmentat més d’un 20% entre els homes de menys de 35 anys i un 17% entre les dones de menys de 25. A més, Bartomeus ha destacat com a novetat que la tendència a la dreta ja no només és entre els més joves, sinó que també s’expandeix entre els homes d’entre 25 i 34 anys. Un fet que també s’aprecia, tot i que de manera més lleugera, entre les dones de menys edat.
Immigració
Segons el sondeig, també empitjora l’opinió sobre la immigració i augmenta significativament el nombre de catalans partidaris de limitar l’entrada d’immigrants. El 2023, un 44% dels enquestats es mostraven favorables a aquesta mesura; mentre que el 2024 van pujar fins al 54% i en l’última enquesta ja arriben al 63,7%.
Bartomeus també ha volgut posar èmfasi en el fet que els favorables a restringir l’arribada d’estrangers han augmentat entre els votants de tots els partits. Actualment, ho defensen un 100% dels votants d’Aliança Catalana, un 90% dels de Vox, al voltant del 80% dels del PP o Junts, i entre el 50% i el 60% dels del PSC i ERC.
Les dones joves són les que tenen una opinió més positiva sobre la immigració, un 60%, mentre que els homes d’entre 18 i 25 anys i les persones de més de 65 anys són els grups que en tenen una opinió més negativa, un 43% i un 44% respectivament.
Feminisme
A més, en el sondeig del 2025 s’aprecia un retrocés general en el recolzament al feminisme. El 59% dels participants en el sondeig es mostren d’acord amb el concepte, un percentatge que ha anat disminuint clarament des del 2023, quan se situava en el 67%.
L’acord amb el concepte també retrocedeix tant entre els homes com entre les dones, però hi ha una evident bretxa entre sexes, especialment entre els joves. Menys del 50% dels homes de menys de 35 anys consideren que les dones estan més discriminades que els homes, quan aquest percentatge supera el 75% en el cas de les dones en aquesta mateixa franja d’edat.
Partidaris de la independència
L’enquesta, que s’ha dut a terme a través de 2.000 entrevistes presencials fetes entre l’octubre i el novembre, també assenyala que un 55,6% de les persones enquestades volen que Catalunya continuï formant part d’Espanya, en vista del 38,1% que prefereixen que sigui un Estat independent. Es tracta d’unes xifres semblants a les del 2011, abans de l’esclat del procés independentista.
Els votants més independentistes són els de la CUP i Junts, amb un 79,7% i un 74,5%. En canvi, els d’ERC ho són en un 54,2%, mentre que gairebé el 30% prefereixen un Estat federal. Entre els d’Aliança, un 52% són independentistes, mentre que un 28% volen que continuï sent una comunitat autònoma, un 12% prefereixen una Espanya federal i un 8% que sigui una «regió».
Valoració del Govern
Un 50% dels enquestats qualifiquen la gestió del Govern de la Generalitat com a «normal», davant el 30,1% que la defineixen com a «molt dolenta» o «dolenta», i el 18,6%, com a «molt bona» o «bona». Salvador Illa (PSC) continua sent el president preferit per la majoria, més d’un 20% de la mostra.
En canvi, s’observa un retrocés de la preferència per Carles Puigdemont (Junts), que es manté com la segona opció escollida. El 2024 eren un 14,5%, mentre que el 2025 són un 10,2%. Per contra, hi ha la irrupció de Sílvia Orriols (Aliança Catalana), que passa de ser preferida com a presidenta pel 2,6% dels participants en el sondeig del 2024 al 8,8% el 2025.
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- Identifiquen els qui van omplir Girona i Salt de cartells publicitaris
- «Els contenidors són intel·ligents, però no tant»
- El terratrèmol de la Candelera
- Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida