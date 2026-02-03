El Govern central accepta trossejar l’escut social per salvar l’alça de les pensions
L’Executiu veu "factible" portar les mesures per separat, com exigeix Junts, i busca la fórmula per encaixar la pròrroga dels desnonaments
Iván Gil
L’aritmètica parlamentària sense una clara majoria d’esquerres obliga el Govern a un joc d’equilibris constant. El decret amb la pròrroga de l’escut social, en el qual es va incloure la revalorització de les pensions, n’és un exemple clar. El Congrés el va tombar amb els vots del PP, Vox i Junts. Els populars i els postconvergents van coincidir a criticar que es barregés l’alça d’un 2,7% per a les pensions mitjanes amb l’extensió de la prohibició de desnonaments a famílies vulnerables fins a trobar-los una alternativa per al seu reallotjament. Ara, l’Executiu negocia contra rellotge per salvar el decret i s’obre a trossejar-lo per assegurar que els gairebé deu milions de pensionistes no vegin minvada la seva nòmina del mes de febrer.
Fonts del Govern coneixedores de les converses traslladen que veuen "factible" portar les mesures per separat, com ha exigit la formació liderada per Carles Puigdemont. Un canvi substancial respecte a la setmana passada, quan la pretensió era "mantenir-lo sencer", com exigeix el soci minoritari de la coalició. La intenció de l’Executiu és intentar aprovar un nou decret en el Consell de Ministres d’avui o, com a data límit, la setmana vinent. Pedro Sánchez va ser contundent diumenge passat durant un míting a Terol –on va acudir per donar suport a la candidata del PSOE a la presidència d’Aragó, Pilar Alegría– i va dir que les pensions "es revaloritzaran sí o sí, amb el PP o sense".
Si bé en l’Executiu es presten a trossejar les mesures del decret òmnibus per votar-les per separat al Congrés i reduir riscos, el seu pla A continua sent salvar totes les mesures que el componen. A més de la revalorització de les pensions i l’escut social, amb la pròrroga de la prohibició dels desnonaments i els talls de subministraments a famílies vulnerables, el text incloïa l’actualització de les entregues a compte a les comunitats i els ens locals o rebaixes fiscals per a afectats per la dana i els incendis de l’estiu passat.
"La nostra intenció és portar un decret de mesures d’escut social que compti amb una àmplia majoria al Congrés", expliquen fonts de la Moncloa. Les converses se centren a aconseguir per a això el suport de Junts, però les cessions als postconvergents tenen el risc d’allunyar altres socis de l’arc progressista. "Si ofereixen coses que podria fer també el PP sobraria de l’equació l’eix de l’esquerra", avisaven ja la setmana passada fonts parlamentàries d’un dels grups que més ha defensat la pròrroga de l’escut social.
Els socialistes busquen atraure Junts en matèria d’habitatge amb mecanismes que ofereixin més garanties als propietaris per impagament de lloguer. Tant pel que fa a la dotació pressupostària com a l’agilitat. El Consell de Ministres ja va pressupostar en 300 milions els avals finançats per l’Estat per a aquesta finalitat. La línia d’ajudes per a la cobertura en cas d’impagaments del lloguer d’habitatges per a joves i col·lectius vulnerables ja formava part del Pla Estatal d’Habitatge, però, atès el seu retard, es va aprovar un decret el desembre passat i ara s’ha dotat pressupostàriament.
"L’aval garantirà el pagament de totes les rendes o mensualitats impagades fins que la propietat recuperi la possessió de l’habitatge, així com tots els danys causats a la finca per culpa de l’arrendatari", recull el text. Es busca així un encaix compaginant la protecció de famílies vulnerables amb la cobertura als propietaris. L’altre comodí té a veure amb la delegació de competències en immigració a Catalunya.
Subscriu-te per seguir llegint
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- Identifiquen els qui van omplir Girona i Salt de cartells publicitaris
- «Els contenidors són intel·ligents, però no tant»
- El terratrèmol de la Candelera
- Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida