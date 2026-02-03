Catalunya posa les primeres multes per vulnerar la llei d'habitatge
Són amonestacions per saltar-se els límits dels lloguers
Sara González
El Govern ja ha imposat les primeres multes per l’incompliment de la llei d'habitatge, una acció que permetrà desbloquejar la negociació dels pressupostos amb els Comuns. La crisi de Rodalies continua cuejant sense que s’entrevegi un final, però l’Executiu no vol tornar a demorar –seria ja la tercera vegada– l’inici del debat dels comptes. L’objectiu d’aprovar-los al Parlament en el primer trimestre de l’any es manté, malgrat que el calendari ja és ajustat. És per això que, tot i que els trens encara no han tornat a la «normalitat» promesa, la consellera d’Economia, Alícia Romero, s’ha reunit aquest dimarts amb els Comuns per fer balanç de tots els acords assolits fins ara i aconseguir les condicions per obrir una vegada per totes la carpeta dels comptes la setmana que ve.
Ens asseurem a negociar els pressupostos conscients que Catalunya està sotmesa a un caos ferroviari
Aquestes 13 primeres amonestacions per saltar-se els límits dels lloguers arriben un any després que entrés en vigor el règim sancionador pactat amb el grup de Jéssica Albiach i es deriven de set dels expedients tramitats per l’Agència Catalana de Consum i sis més de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. La majoria de multes s’han imposat a persones jurídiques, és a dir, a immobiliàries, i sumen un import de 120.000 euros. En camí hi ha més d’un centenar d’expedients més –55 d’Habitatge i 77 de Consum– que, segons els Comuns, podrien arribar al mig milió d’euros en sancions.
Les infraccions sancionades
Des del Govern detallen que, dels expedients gestionats per Consum, hi ha dues sancions greus que sumen 27.000 euros per incrementar el preu del lloguer sense justificació i per exercir d’administrador de finques sense estar col·legiat. També s’està ultimant una sanció greu per no incloure l’índex de referència del lloguer i l’etiqueta d’eficiència energètica, una multa que pot arribar als 25.000 euros. Les altres quatre de Consum són de caràcter lleu, per no informar de l’índex de preus obligatori a les zones declarades com a tensionades. Una de les multes, de 1.750 euros, ja s’ha pagat, i les altres tres poden pujar a 10.000 euros cadascuna. Quant a Habitatge, s’estan tramitant dues sancions de 30.000 euros, dues més de 3.000, i hi ha dos expedients més que esperen que es determini la quantitat per pagar. Aquest, han dit els Comuns, ha de ser només «un punt de partida» per continuar aplicant el règim sancionador.
Albiach surt així de la reunió lluint aquestes primeres multes a infractors, que en el seu partit recalquen que estan sent com arrencar una queixal al Govern. Feia mesos que insistien que la seva aplicació era un requisit imprescindible per asseure’s a parlar dels números per al 2026. Així que es donen per satisfets amb el que s’ha anunciat. «Ens asseurem a negociar els pressupostos conscients que Catalunya està sotmesa a un caos ferroviari», ha assegurat Albiach després de la reunió amb Romero.
Una trobada «a tot o res»
En les hores prèvies a la trobada, els Comuns han sigut especialment crítics amb l’Executiu de Salvador Illa, al qual retreuen haver gestionat «tard i malament» tant la crisi de Rodalies com la d'habitatge. Havien advertit, a més, que la cita seria «a tot o res» per als pressupostos, per la qual cosa consideren que la seva pressió ha sigut clau perquè Romero hagi vingut amb els «deures fets». Més enllà de les sancions de la llei d'habitatge, els Comuns han explicat que en matèria educativa s’ha reforçat l’escola inclusiva amb més de 200 noves dotacions docents i més de 350 professionals d’atenció educativa. També han explicat, com va avançar EL PERIÓDICO, que s’han començat a recuperar menjadors en centres de secundària d’alta complexitat i que s’han reforçat els Plans Educatius d’Entorn per impulsar cursos de reforç de català, anglès i matemàtiques, tot i que Albiach ha puntualitzat que això últim s’està complint de manera «desigual».
A partir d’aquí, els Comuns obriran el meló dels pressupostos i posaran preu al seu suport, un ‘sí’ que, han advertit, serà més o menys ràpid en funció de si el Govern accedeix a atendre les seves peticions. Ja han anticipat que exigiran duplicar la dotació de la llei de barris –de 200 a 400 milions anuals– i que collaran amb més mesures en habitatge. De fet, la limitació de la compra especulativa serà una de les qüestions de pes, com també ho seran les exigències a Rodalies, que pronostiquen que seran un llast per al Govern durant tota la legislatura. «No demanarem responsabilitats fins que es tanqui la crisi», ha deixat caure Albiach, que ha insistit que «no té sentit» que sobre la consellera Paneque recaiguin àrees de tanta envergadura com Rodalies o Habitatge, a més de Transició Ecològica.
El flanc d’ERC
No obstant, tot i que la consellera Romero aconsegueixi inaugurar les negociacions amb els Comuns, l’Executiu també necessita aclarir el camí amb ERC. Els republicans continuen a l’espera de desencallar la recaptació de l’IRPF del nou model de finançament, cosa que depèn d’un gest del Govern de Pedro Sánchez. Els socialistes catalans esperen que, després de les eleccions a Aragó de diumenge, s’encarrili aquest flanc i el partit d’Oriol Junqueras s’afegeixi al debat dels comptes i desgrani les seves condicions per recolzar-los.
Després de presentar la proposta del nou finançament a principis d’any, el Govern havia calculat que a aquestes altures ja tindria amarrat un pacte amb els seus socis, cosa que no ha passat perquè l’hospitalització d’Illa primer i l’accident de Gelida i el posterior caos als trens va fer saltar aquestes previsions pels aires. El que no ha canviat és la seva intenció de portar a terme una negociació exprés perquè els pressupostos entrin en vigor abans del mes d’abril. Els contratemps, insisteixen fonts governamentals, no els han fet desistir d’aquest objectiu, que per a Illa suposaria garantir-se l’estabilitat per a la resta de la legislatura.
