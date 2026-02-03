Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una incidència al centre de control d'Adif obliga a suspendre la circulació de Rodalies dos cops aquest matí

El servei ferroviari es recupera progressivament

Un tren de Rodalies circula per Caldes de Malavella

Un tren de Rodalies circula per Caldes de Malavella / Aleix Freixas (ACN)

ACN

ACN

Barcelona

Una incidència als sistemes de senyalització al centre de control d'Adif ha obligat a suspendre la circulació de Rodalies dos cops durant el matí. La primera vegada ha estat a les 7.10 hores, quan s'ha registrat la incidència al centre de control i això ha obligat a aturar tot el servei "per seguretat", segons ha indicat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona. Passats cinc minuts, el servei s'ha començat a reprendre de forma gradual, però la incidència s'ha reproduït passats pocs minuts de les vuit del matí i la circulació ha tornat a quedar suspesa durant uns altres cinc minuts, segons Renfe. Un cop restablerta, es recupera progressivament la circulació de trens de totes les línies.

