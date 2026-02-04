Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
Els fets van passar diumenge al migdia i els agents van ser alertats per un testimoni
Eduard Font Badia
Els Mossos d'Esquadra van identificar 51 persones el passat diumenge 1 de febrer al migdia, per organitzar i participar en lluites il·legals a l'interior de la Central Tèrmica de Cercs. A més de la perillositat de l'activitat, els agents consideren que al voltant d'activitats com aquesta es poden organitzar apostes il·legals.
Segons ha avançat l'Aquí Berguedà, la policia va ser alertada per un testimoni. Els Mossos van activar diverses patrulles i quan van arribar al lloc dels fets ja s'havia acabat la competició, però es van trobar un nodrit grup de persones que portaven material de combat, moltes de les quals presentaven signes evidents d'haver lluitat, amb ferides a la cara o les extremitats, i fins i tot hi havia muntat un quadrilàter on s'haurien produït les baralles. De fet, als murs encara hi havia penjada publicitat, i és que l'esdeveniment va ser enregistrat per poder ser divulgat, com també van fer alguns dels combatents a les seves xarxes socials.
Els Mossos agraeixen la col·laboració ciutadana que va permetre tenir coneixement d'aquesta activitat en temps real. I és que els agents alerten de la perillositat de lluites com aquesta que poden provocar lesions importants als combatents i, a vegades, poden arribar a ser letals. Però a més a més, els agents alerten que al voltant d'aquest tipus de lluita també es pot moure diners il·legals, molts cops en forma d'aposta. Una altra cosa també és que la propietat de la Tèrmica vulgui presentar denúncia per accés il·lícit a les instal·lacions, que es troben abandonades.
Regió7, del mateix grup editorial de Diari de Girona, ha parlat amb l'alcalde de Cercs, Urbici Malagarriga, qui ha recordat que un "fet així no havia passat mai al poble" i ha lamentat els fets, tot i que no ha volgut entrar en més valoracions, ja que el cas es troba sota investigació dels Mossos.
De moment, els Mossos han obert diligències i han posat el cas en mans del Jutjat. Les lluites que es van poder veure a Cercs, tipus Street Fighter (com el videojoc), es van celebrar sense guants i sense massa regles. Aquesta és la primera vegada que es detecta una activitat com aquesta a la Catalunya Central en els darrers anys, encara que fa uns anys se n'hauria celebrat una altra a Mollet del Vallès.
Amb l'exposició a les xarxes socials les baralles de carrer s'han tornat més transparents. Els organitzadors que ajuden a organitzar-les es coneixen com a "clubs", que es gestionen amb una base monetària. S’organitzen de manera secreta (magatzems, naus, patis interiors, carrerons), sovint amb canvis de lloc per evitar detecció policial. Alguns grups les promocionen a través d'Instagram o YouTube per aconseguir públic o interès.
