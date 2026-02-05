Previsió meteorològica
La borrasca Leonardo arriba a Catalunya i presagia una jornada de pluges i temporal marítim
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per mal estat de la mar entre dijous a la tarda i divendres al matí des de l’Empordà fins al Tarragonès
Borrasca Leonardo, en directe: última hora de temporal de fortes pluges i avisos activats pel pas d’aquest temporal a Espanya
Valentina Raffio
Els efectes de la borrasca Leonardo, el dotzè fenomen d’aquest tipus que es registra aquesta temporada, es deixaran notar a partir d’aquest dijous també a Catalunya. Els models indiquen que el pas d’aquest front deixarà pluges disperses des de primera hora del matí a pràcticament tot el territori català i arribaran acompanyades d’un marcat temporal marítim. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per mal estat de la mar des de l’Empordà fins al Tarragonès davant el risc d’onades de més de 2,5 metres. Les zones més afectades per aquest fenomen són el Maresme i la costa del Baix Llobregat, per la qual cosa les autoritats demanen extremar les precaucions a totes les zones costaneres. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat la fase de prealerta del seu pla davant onatge.
Els pronòstics apunten que les pluges arrencaran dijous al matí en punts de l’interior i l’oest de la geografia catalana. Amb el pas de les hores, tot apunta que els xàfecs s’aniran estenent a altres zones. Els meteoròlegs afirmen que, a diferència del que està passant a Andalusia o Portugal, a Catalunya Leonardo deixarà precipitacions de caràcter lleu i amb acumulacions poc importants. En aquests moments no hi ha cap avís activat en relació amb aquestes pluges, que s’estendran durant tota la jornada de dijous i que, previsiblement, només duraran un dia.
On sí que podria complicar-se el panorama és amb el temporal marítim provocat per aquesta borrasca. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat diversos avisos de nivell groc i taronja a pràcticament tot el litoral català davant del risc d’onades de més de 2,5 metres. Les zones amb més riscos són la costa del Maresme i la del Baix Llobregat, on el risc d’aquest episodi arriba a ser elevat. També hi ha avisos de nivell groc al mar de l’Empordà, la Selva, el Barcelonès, el Garraf i el Tarragonès. Des del Protecció Civil ja s’ha activat la fase de prealerta el pla # PROCICAT per les previsions de fort onatge a Catalunya i es reclama a la població «extremar precaucions».
Els models encara es mostren incerts sobre com evolucionarà aquesta situació però, ara per ara, tot apunta que la inestabilitat es mantindrà durant els pròxims dies. Segons les últimes actualitzacions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), Leonardo començarà a dissipar-se a partir de divendres però tan sols un dia després, de cara a dissabte, s’espera l’arribada de noves borrasques sobre la península Ibèrica que, previsiblement, també descarregaran amb força en diversos punts. Els meteoròlegs aconsellen mantenir-se al dia de l’evolució d’aquests fronts atesa la seva intensitat i, sobretot, el seu impacte en territoris ja castigats per les pluges.
