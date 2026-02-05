Tribunals
Mouliaá retira l’acusació d’agressió sexual contra Errejón
Cristina Gallardo
"He decidit retirar la meva acusació particular en el procediment per abús sexual contra Íñigo Errejón. No és una retractació, és un límit". D’aquesta manera, l’actriu Elisa Mouliaá va anunciar a la xarxa social X que retira l’acusació que va donar lloc al processament per agressió sexual del que va ser portaveu al Congrés de Sumar. En l’escrit presentat davant el Jutjat d’Instrucció número 47 de Madrid, amb data d’ahir, Mouliaá desisteix "de forma total, lliure, conscient i irrevocable" de l’acusació particular exercitada en el procediment. La fiscalia va sol·licitar l’arxiu al considerar "insuficients" els indicis.
"Si la justícia continua, per tractar-se d’un procés de naturalesa pública, ho farà sense la meva participació. Jo em retiro amb la consciència tranquil·la", va escriure l’actriu. El 7 de gener passat, el jutge Adolfo Carretero va desatendre les peticions d’arxiu de la fiscalia i va obrir judici oral contra l’exdiputat. Ara haurà de respondre al moviment de la querellant, ja que tot i haver una acusació popular que es manté en la causa hi ha dubtes jurídics sobre si la seva sola existència permet mantenir vigent una causa per delictes sexuals.
