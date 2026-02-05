Paneque prorroga la gratuïtat de Rodalies “fins a la restitució completa del sistema"
La consellera defensa que “per primera vegada” s’està revistant tota la xarxa, que veu en un estat "deplorable"
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que Rodalies continuarà sent gratuït “fins a la restitució completa del sistema”, eliminant així el termini d’un mes fixat en un primer moment. Així ho ha dit aquest dijous en una compareixença al Parlament, on ha tret pit de la seva gestió de la crisi ferroviària arran de l’accident de Gelida, ja que el Govern va “prioritzar la seguretat” del servei “en tot moment”. Així mateix, ha defensat que “per primera vegada” s’està revisant de manera integral tota la xarxa de Rodalies, que ha qualificat de “fràgil” i en un estat “del tot deplorable”. També ha reivindicat les decisions preses, com l’exigència de cessaments a Renfe i Adif i la pressió al Ministeri perquè acceleri inversions.
“La gratuïtat s'estendrà fins a estabilització del sistema de manera sostinguda. Per tant, els dies que calgui, perquè és evident que no podem fer pagar als usuaris el servei que en aquests moments s'està donant”, ha detallat la consellera, que ha detallat que també es prorrogarà el reforç dels transports interurbans i la suspensió de zones de baixes emissions.
Segons dades que ha compartit la consellera, la flota de reforç de busos ha costat 4,1 milions d’euros, mentre que l’aixecada de la barrera de la C-32 té un impacte de 600.000 euros al dia. “S’està treballant en l’impacte econòmic per tal de poder-lo traslladar al Ministeri”, ha assenyalat.
Així, la també portaveu del Govern ha subratllat que la crisi no es limita a l’accident de Gelida, sinó que es produeix sobre “una infraestructura extremadament vulnerable”. Amb tot, ha recordat que les afectacions no són “puntuals ni concentrades en una sola línia”, sinó que abasten “pràcticament tota la xarxa”, amb especial incidència a l’R1, l’R3 i l’R4. “No estem només davant d’una crisi, sinó d’un problema estructural”, ha afirmat.
En aquest context, la consellera ha posat en valor les inversions anunciades pel Ministeri, que ascendeixen a 1.700 milions d’euros, amb un grau de compliment del 77%. Així, també ha apuntat als grups parlamentaris que la responsabilitat de falta de finançament és “compartida” de diferents governs.
L’aturada del servei, “difícil però necessària”
“M'he pogut equivocar en diferents qüestions”, ha acceptat Paneque en recordar la cronologia dels fets, tot i que ha assegurat que sempre ha estat “al peu del canó” i que no canviaria els criteris que han guiat la seva actuació. Així s’ha referit a l’aturada el servei ferroviari, una decisió que va ser “difícil però necessària” per poder comprovar “l’estat real” de la infraestructura després del temporal.
Segons ha explicat, les certificacions inicials “no eren suficients” per garantir la continuïtat del sistema i els fets posteriors van confirmar la necessitat d’elevar els estàndards. “El Govern va escollir en tot moment seguretat”, ha insistit, encara que això comportés assumir crítiques.
Els grups li retreuen la gestió
En un to de retret, els grups parlamentaris han retret de manera generalitzada la gestió del Govern, i han demanat més inversions a la xarxa i més claredat sobre la situació real. En concret, Junts ha tornat a demanar la dimissió de Paneque, a qui ha retret “poca autocrítica” i “anuncis contradictoris”. Per la seva banda, ERC ha lamentat que l'infrafinançament ha estat “sostingut i volgut”, i ha dit que la falta de manteniment ha provocat l’accident de Gelida.
El PPC ha denunciat que la xarxa de Rodalies està "totalment col·lapsada" i ha assenyalat que és "urgent" fer una auditoria de seguretat tant a les vies ferroviàries com a les carreteres. Al seu torn, Vox ha lamentat que els retards i les cancel·lacions siguin "el pa de cada dia" i ha demanat la destitució de Paneque, Pere Macias i els presidents de Renfe i Adif.
Els Comuns s'han queixat que el Govern s'hagi focalitzat en altres infraestructures com l'ampliació de l'aeroport del Prat i han instat l'executiu a prioritzar Rodalies i els trens de mitjana distància. "Ha de quedar clar en el que queda de legislatura", ha indicat Andrés García Berrio.
Per la seva banda, la CUP també ha denunciat la inversió "insuficient" en el servei ferroviari i ha assegurat que Renfe és "incapaç d'autogestionar-se". Aliança Catalana ha preguntat pels plans d'actuació i ha afirmat que els FGC funcionen "de meravella", instant el Govern a fer efectiu el traspàs "integral" de Rodalies i Mitjana Distància a la Generalitat.
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- «Jo dormo de pressa, li aconsello que aprengui a fer-ho»
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou per culpa del tall al túnel de Rubí
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte