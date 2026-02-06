Frau als ‘park & go’
«No sé on ha estat el meu cotxe»: com els aparcaments fantasma enganyen clients a l’aeroport de Barcelona
Gisela Macedo
És un dia qualsevol en un carrer del polígon que hi ha al costat de l’aeroport de Barcelona-el Prat. Naus de logística, descampats, silenci. Res fora del comú, fins que un s’atura a observar més al detall. Arriba un cotxe amb dos homes. Ràpidament, un d’ells baixa i puja a un altre vehicle que està aparcat. El desaparca i l’altre estaciona al seu lloc. El Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona, testimoni de la maniobra, comprova a continuació que el cotxe tot just desaparcat va ràpidament cap al pàrquing exprés d’una de les terminals de l’aeroport.
Minuts després, apareixen dos viatgers amb les maletes. Reben la clau, pugen al cotxe i es disposen a anar-se’n. Han contractat un servei de ‘park & go’. Creuen que el seu vehicle ha passat dies en un aparcament «tancat i vigilat 24 hores», tal com prometia la web on van reservar. Però no. El seu cotxe ha dormit al carrer, entre naus i descampats, sense càmeres, sense control i sense assegurança.
L’escena es repeteix desenes de vegades cada dia a l’aeroport. I en temporada alta –Nadal, Setmana Santa i estiu–, es multiplica fins a convertir els voltants del Prat en enormes pàrquings clandestins a l’aire lliure.
El 2025, l’aeroport de Barcelona-el Prat va batre el seu rècord amb 57,5 milions de passatgers, amb màxims històrics també en operacions i càrrega aèria, i va superar ja les xifres prepandèmia. Una gran ciutat l’activitat de la qual mai para i, al seu voltant, afloren negocis que operen de forma fraudulenta.
Cotxes per tot arreu
En aquests carrers de l’entorn de l’aeroport es veuen més cotxes que persones. Molts tenen matrícula francesa o andorrana. No és casualitat: les plataformes de ‘park & go’ expliquen que bona part dels seus clients venen del sud de França o del Principat, perquè els surt més barat volar des de Barcelona i pagar aquí l’aparcament.
En alguns descampats del Prat i Sant Boi, on durant els pics de trànsit els vehicles s’acumulaven durant dies, la policia ha col·locat blocs de formigó tipus New Jersey, per impedir l’estacionament. Però el problema no ha desaparegut, simplement s’ha desplaçat a altres carrers del polígon. Quan la zona més pròxima a l’aeroport se satura, els aparcacotxes pirata es desplacen a altres llocs com el sector Mas Blau o centres comercials pròxims.
«El barat surt car»
Al pàrquing exprés de la terminal, parlem amb els dos homes a qui acaben de tornar el seu cotxe. Són dos cosins francesos que han volat des de Barcelona. «Ho he reservat a través de la web de Parkos», expliquen. Es tracta d’una plataforma ‘online’ per comparar i reservar aparcaments en aeroports. Alguns dels que apareixen són legals i molts altres, no.
Els mostrem on ha estat el seu cotxe aparcat. No sabien que el seu vehicle havia estat al carrer. Han pagat 34 euros per quatre dies, amb servei d’aparcacotxes a la terminal. «El barat surt car», reflexiona un d’ells. «No és la primera vegada que utilitzem aquestes plataformes, però mai ens havien dit que ho deixaven així».
Parlant, un dels dos clients recorda una altra experiència: «En una ocasió em van citar per deixar el cotxe a l’aparcament d’un centre comercial al costat de l’aeroport. Em va semblar estrany, però no hi vaig donar més importància», explica. I afegeix: «No crec que tornem a contractar aquests serveis. Mai hem tingut problemes, però, si li passés alguna cosa al cotxe, no se’n faran responsables», conclouen. El Periódico s’ha posat en contacte amb la plataforma Parkos sense obtenir resposta.
Els dos joves mostren l’‘e-mail’ de confirmació de la reserva de Parkos, on al final, apareix el nom del proveïdor triat: Good Parking. A internet, aquesta presumpta empresa posa com a adreça del seu aparcament el del centre comercial Vilamarina, a Viladecans. A Google, apareixen desenes de ressenyes negatives. Els clients denuncien des d’usos indeguts del cotxe fins a danys dels quals ningú es fa responsable.
«En lloc de portar-nos el nostre vehicle a l’aeroport, van venir a buscar-nos amb el cotxe d’un altre client. Quan ens van entregar el nostre hi havia caixes de pizza, una ampolla de Coca-Cola, tovallons i el seient del copilot totalment estirat, com si hi haguessin dormit», explica una usuària a les ressenyes. «Em van tornar el cotxe amb el vidre trencat i ningú se’n fa càrrec», lamenta un altre. «Quan van venir a entregar-me el cotxe, a més d’arribar 50 minuts més tard, ¡vam veure que estaven portant altres passatgers amb el meu cotxe! Són uns estafadors», denuncia una altra usuària. Diversos testimonis similars se succeeixen en les valoracions.
«Mentre no passi res...»
Pocs minuts després d’acomiadar-nos dels cosins, presenciem una altra entrega en el mateix punt. Aquesta vegada, a una família. Al preguntar-los si saben on ha estat el seu cotxe, responen que no. Han contractat un servei de ‘park & go’, però desconeixen fins i tot la ubicació del suposat aparcament privat on, en teoria, hauria estat estacionat i vigilat el vehicle. Quan els vam explicar com operen aquestes falses empreses, el conductor no es mostra especialment alarmat: «M’han cobrat 34 euros per quatre dies. De moment em surt a compte. No he tingut cap incident». Per a aquest client, l’estalvi compensa el risc.
Es pot recordar que, tot i que hi ha desenes d’operadors fraudulents operant, sí que hi ha empreses legals que ofereixen correctament aquests serveis en l’entorn del Prat i que denuncien les males pràctiques per generar desconfiança i competència deslleial.
