Un treballador mor al caure-li una estructura de grans dimensions en una cimentera
La víctima, de 56 anys, feia tasques de manteniment per una empresa subcontractada
Un treballador de 56 anys va morir aquest dijous a la tarda quan li va caure a sobre una estructura de grans dimensions a la cimentera de la companyia Cemex a Alcanar, al Montsià. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident quan passaven tres minuts de tres quarts de cinc de la tarda. La víctima treballava en una empresa subcontractada fent treballs de manteniment quan una estructura de grans dimensions hauria cedit i impactat contra ell, causant-li la mort. Al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra de la comissaria d’Amposta, bombers de la Generalitat i del SEM, que no van poder fer res per salvar-li la vida.
Els Mossos han comunicat els fets al jutjat de guàrdia d'Amposta i al Departament d'Empresa i Treball, seguint els procediments establerts.
