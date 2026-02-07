Els Mossos demanen col·laboració ciutadana per trobar dos agressors d'un vigilant de Renfe ferit greu
L'home va ser atacat amb un ganivet de grans dimensions a l'Hospitalet de Llobregat
ACN
Barcelona
Els Mossos d'Esquadra demanen la col·laboració de la ciutadania per trobar dos homes acusats d'agredir dos vigilants de Renfe el juny de l'any passat, un dels quals va resultar ferit greu. En un missatge difós a la xarxa social X i acompanyat de dues fotografies dels individus, la policia catalana ha indicat: "Estem buscant aquests dos homes. La matinada del 24/6/25 van agredir amb un matxet dos vigilants de seguretat de Renfe a la sortida de l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. Si els reconeixes, contacta'ns". Els vigilants van ser agredits quan acabaven el torn per un grup de persones que els volien prendre les seves pertinences. Un dels assaltants va atacar amb un ganivet el vigilant que va resultar ferit greu.
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- Troballa històrica: Necrópolis amb 26 enterraments al Barri Vell de Girona
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals
- El Trueta en blanc i negre: així era l'hospital dècades enrere