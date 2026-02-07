Els usuaris de Rodalies surten al carrer per exigir un servei digne: «La situació és insostenible»
Quim Bertomeu
Han passat 18 dies des que el descarrilament d’un tren de Rodalies a Gelida va desencadenar el darrer caos ferroviari a Catalunya i, en tot aquest temps, no només no s’ha restablert la normalitat al servei, sinó que les autoritats han advertit que caldrà esperar com a mínim fins al mes d’abril. Això ha tornat a disparar el fart dels usuaris, que sortiran aquest dissabte a manifestar-se a Barcelona amb el lema «Sense trens dignes no hi ha futur» i amb un missatge clar: «Fa anys que la situació és insostenible».
El recorregut de la protesta és tota una declaració d’intencions. Començarà a les 17 hores davant de l’Estació de França de Barcelona, on hi ha les oficines d’Adif, el gestor responsable de la infraestructura ferroviària, a qui els usuaris culpen en major mesura —juntament amb Renfe— de la deixadesa històrica del servei. Tot seguit, els manifestants es dirigiran fins a la plaça de Sant Jaume, seu de la Generalitat i de l’Ajuntament, que són dos dels responsables polítics a qui reclamaran solucions immediates per a la situació actual.
Els convocants de la protesta són una constel·lació de plataformes d’usuaris del transport públic, cosa que ja indica per si sola els problemes estructurals de mobilitat a Catalunya. Entre aquestes, destaquen Dignitat a les Vies; Plataforma de Promoció del Transport Públic; Perquè no ens fotin el tren; Plataforma d’usuaris i usuàries del Transport Públic del Baix Llobregat i Usuaris Avant Catalunya. A més, la manifestació compta amb el suport d’entitats de la societat civil com Òmnium Cultural, CCOO, UGT, Unió de Pagesos o el Sindicat de Llogateres. Amb aquest aval, busquen que la marxa sigui tan multitudinària com es pugui.
Rodalies és des de fa dècades un servei problemàtic, però les dues darreres setmanes s’ha convertit en caòtic. Durant alguns dies, els trens ni tan sols van arribar a circular; el centre de control d’Adif ha caigut en sis ocasions en dos mesos, i ja són pocs els usuaris que es refien de les pantalles que indiquen l’horari dels seus combois. El manifest que s’ha fet per animar a la protesta exigeix més inversió a la xarxa; una millor governança i més seguretat per als maquinistes i els usuaris davant el deteriorament de les vies. L’accident de Gelida va suposar la mort d’un maquinista en pràctiques.
Suport polític
La manifestació comptarà amb el suport de Junts, ERC, els Comuns i la CUP. Els postconvergents hi enviaran el seu secretari general, Jordi Turull, i els republicans, el seu president, Oriol Junqueras. Tampoc es descarta la presència, a títol personal, d’algun membre del PP. El PSC no hi serà: respecta la protesta, però considera que seria estrany anar darrere la pancarta mentre, alhora, té la responsabilitat de solucionar el problema des de la Generalitat i el govern espanyol. Vox i Aliança Catalana tampoc hi aniran.
El Govern, desgastat pel problema, no anirà a la protesta i reclama «unitat» per trobar solucions
De manera preventiva, el Govern de Salvador Illa ja ha enviat un missatge previ conciliador als manifestants. «Tenen tot el dret a queixar-se i a mostrar el seu enfadament amb un sistema que no funciona d’una manera raonable i eficaç», va dir divendres la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Tanmateix, també va demanar que no es caigui en l’«estira-i-arronsa polític», perquè les solucions només arribaran des de la «unitat». La setmana vinent es votaran al Parlament diverses mocions que exigeixen la dimissió de Paneque.
Una altra protesta
Aquesta no serà l’única manifestació que es farà aquest dissabte a Catalunya pel mal funcionament de Rodalies. A les 12 hores, davant del monument a Rafael Casanova, l’ANC i el Consell de la República també han convocat una protesta. Amb el lema «Prou», volen carregar contra el «deteriorament dels serveis bàsics» a Catalunya i exigir la independència com a «única via» per solucionar el problema. El president de l’ANC, Lluís Llach, va reivindicar aquesta setmana que van ser els primers a convocar un acte i va lamentar que els convocants de la tarda preferissin fer-ne un altre en lloc de sumar-se al seu. «No diré que ens contraprogramen, però sí que ens sobreprogramen una altra manifestació», va lamentar.
18 anys de la darrera gran protesta per Rodalies
Les d’aquest dissabte no seran les primeres manifestacions contra el funcionament dels trens a Catalunya. L’1 de desembre del 2007 ja es va celebrar una protesta amb el lema «Som una nació i diem prou» per reivindicar «el dret a decidir sobre les nostres infraestructures». Aquella vegada, el detonant van ser unes incidències a les obres de l’alta velocitat que van obligar a tallar durant algunes setmanes l’R2, una de les línies més concorregudes. Temps després, aquella marxa es va considerar un dels embrions del procés. Els organitzadors de l’època van xifrar l’assistència en 700.000 persones; la policia, en 200.000. En qualsevol cas, va ser multitudinària.
