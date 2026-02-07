El poble de conte que t’espera entre boscos i llegendes a mitja hora de Vic
Plaça Major i carrers de pedra, l’Arborètum i Sant Martí, rutes del Montseny i la Ruta de les Fonts, bruixes i Sant Segimon
Un refugi de pedra i silenci que enamora a primera vista
Hi ha pobles que no necessiten grans reclams: només arribar, el temps s’alenteix. Cases amb història, carrers empedrats que s’enfilen suaument i una calma que ho omple tot. És un lloc per passejar sense pressa, badar a cada cantonada i deixar-se portar per aquell encant de “poble autèntic” que costa tant de trobar. El centre històric és com un petit decorat viu, perfecte per perdre’s i retrobar el gust de les coses senzilles. Aquest és l’encant de Viladrau.
Rutes magnífiques al cor del Montseny
Si el que busques és natura de la bona, aquí tens un punt de partida immillorable: el parc natural del Montseny a tocar, amb camins que travessen boscos frondosos, rieres i clarianes que semblen pintades. És el tipus d’excursió que combina paisatge i pau: passos sobre fulles, olor de terra humida i aquell aire net que et posa en mode “reset”.
La Ruta de les Fonts: cascades, aigua i una excursió per a tothom
Entre les propostes més estimades hi ha la Ruta de les Fonts, una caminada ideal per fer en família o amb amics perquè no demana una gran forma física. El gran premi? La sensació de seguir el fil de l’aigua entre racons frescos i salts naturals que apareixen com petites sorpreses del bosc, en un recorregut molt propi de Viladrau. És una d’aquelles rutes que et regala fotografia rere fotografia: verd intens, murmuri constant i l’encant de descobrir “la següent font” a cada tram.
Què fer a Viladrau més enllà de caminar
Quan tornes de la ruta, el pla continua: seure a la Plaça Major, observar la vida tranquil·la del poble i gaudir del moment. També val la pena visitar l’església de Sant Martí i passar per l’Arborètum, un espai que funciona com un jardí botànic i que convida a fer una passejada relaxada, gairebé contemplativa. És el tipus de lloc on un cap de setmana es converteix en una escapada on realment descansar.
La màgia de les bruixes i una història tràgica que encara ressona a Viladrau
Però aquesta bellesa també té una ombra antiga. Aquest poble va ser escenari de la caça més gran de bruixes de Catalunya: 14 dones van ser assassinades entre 1600 i 1622, acusades d’haver provocat desgràcies. La llegenda se’t queda enganxada quan trepitges els boscos i penses en el pes de la por i la superstició.
I és aquí on la història posa la pell de gallina, amb un relat que s’ha transmès com un eco fosc del passat:
«Diuen que la nit del 2 de novembre de 1617 hi va haver una reunió de bruixes als boscos de Sant Segimon. Feien pocions, s’untaven amb ungüents, bevien infusions de plantes i arribaven a l’èxtasi. Al cap d’uns dies es va produir una calamarsada tremenda que va destruir totes les collites i, a partir d’aquí, hi va haver una cacera de bruixes, a les quals es va culpar d’aquell desastre», va explicar a El Periódico Imma Gómez, regidora de Cultura de Viladrau l’any 2015.
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- Troballa històrica: Necrópolis amb 26 enterraments al Barri Vell de Girona
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals
- El Trueta en blanc i negre: així era l'hospital dècades enrere