Els maquinistes van a la vaga però continuen negociant
La parada es convoca per als tres primers dies d’aquesta setmana. Els serveis mínims seran del 66% en hores punta a Rodalies i regionals, i del 33% en hores vall.
Jaime Mejías
Els treballadors del sector ferroviari aniran a la vaga avui, demà i dimecres per reclamar més personal i mesures de seguretat a les vies després del fracàs de les negociacions amb el Ministeri de Transports, que inicialment havien de tenir lloc aquest cap de setmana. La parada va ser convocada pels col·lectius sindicals com a conseqüència dels accidents mortals d’Adamuz (Còrdova) i de Gelida, que van posar el focus sobre el deteriorament de les infraestructures.
Els sindicats més representatius del sector –CCOO, UGT i Semaf– van reclamar a l’autoritat un "canvi estructural i real en l’adopció de mesures de seguretat" i també en el manteniment del sistema ferroviari. Les organitzacions van afirmar estar obertes a continuar negociant "fins a l’últim moment", però demanaven avenços substancials per retirar la convocatòria i finalment no s’han aconseguit.
La mobilització apel·la a més de 1.000 maquinistes a Catalunya. La vaga serà transversal a tot el sector estatal i també inclou el personal d’intervenció, estacions, centres de gestió i administració. A més de l’operadora pública Renfe, també s’ha convocat una parada en les empreses Iryo, Ouigo, Medway, Captrain, Transervi, Redalsa i Tracción Rail.
"Les grans paraules i les bones intencions no són suficients per complir les reivindicacions", indicava el sindicat majoritari, Semaf, a l’inici de les negociacions. Els maquinistes i altres empleats ferroviaris han denunciat en repetides ocasions el deteriorament de la fiabilitat i la qualitat del servei, la falta de recursos humans i materials, i també la falta de planificació i l’externalització d’activitats essencials.
Des del Govern, per la seva banda, van celebrar la voluntat de diàleg per part dels sindicats i es van emplaçar a continuar negociant durant el cap de setmana. Entre els aspectes que es van posar sobre la taula es trobava un augment de la plantilla, tant de l’operadora com de la gestora, i més inversions en infraestructures, així com possibles modificacions dels protocols de seguretat de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària.
Serveis mínims
No obstant, les negociacions previstes per al cap de setmana no han tingut lloc, i per això l’última carta de Transports per evitar la parada general ha quedat sense efecte.
De moment, el Departament d’Empresa i Treball ja ha establert els serveis mínims que hi haurà a la vaga. Seran del 66% en hores punta a Rodalies i regionals, i el 33% en hores vall.
Pel que fa a la resta de l’Estat, seran del 75% en hores punta a Rodalies, del 73% a l’Alta Velocitat i llarga distància, i del 21% per al servei de mercaderies. Si l’acord arriba a última hora, algunes veus plantegen el dubte de si hi haurà temps per avisar amb anterioritat els maquinistes i per preparar el material per als torns normals.
