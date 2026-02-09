UGT assegura que s'estan complint els serveis mínims i que la xifra de trens suprimits és "totalment anecdòtica"
El sindicat diu que el seguiment de la vaga de maquinistes és "molt elevat"
Maria Asmarat (ACN) / Quim Vallès (ACN)
UGT assegura que s'estan complint els serveis mínims programats durant la vaga de maquinistes i defensa que la xifra de trens suprimits a primera hora del matí és "totalment anecdòtica". El responsable d'UGT de Renfe a Catalunya, Francisco Cárdenas, ha defensat que la jornada ha arrencat "bé" i avança que el seguiment de l'aturada és "molt elevat". En declaracions als mitjans des de l'estació de Sants, ha defensat que "internament" el col·lectiu "té clar que és un dia pel ferrocarril" i ha reiterat que volen fer la seva feina "amb garanties". Segons el representant del sindicat, aquest cap de setmana "no s'ha avançat" en les negociacions amb el Ministeri de Transports i aquest dilluns hi ha noves reunions.
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Girona és la segona província catalana amb més beneficiaris de la renda garantida
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- Les multes del radar de l’entrada de Salt s’incrementen més d’un 50%
- Un cas d’agressió sexual a Blanes acaba amb una queixa pel tracte rebut per la víctima als jutjats