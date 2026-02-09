En Directe
La vaga del sector ferroviari, en directe: Indignació i desconcert a l'estació de Girona perquè no se sap quan surten els trens
Segueix, minut a minut, la vaga del sector ferroviari a Catalunya
Després de la manifestació multitudinària d'usuaris de Rodalies per reclamar a Adif, Renfe i a les administracions públiques que garanteixin d'una vegada un transport ferroviari digne, els sindicats majoritaris mantenen la vaga de maquinistes convocada per als dies 9, 10 i 11 de febrer.
Desconvoquen la vaga ferroviària després d'un acord entre sindicats i govern espanyol
Els sindicats CCOO, UGT i Semaf han tancat un acord amb el Ministeri de Transports per desconvocar la vaga ferroviària que ha començat aquest dilluns i que havia de prolongar-se fins dimecres. La trobada, que ha durat unes quatre hores, s’ha citat poc després que arranqués una aturada general del servei que ha generat cancel·lacions i endarreriments a la xarxa d’alta velocitat i als serveis de Rodalies de Catalunya i Madrid. En sortir de la reunió, els sindicats han confirmat la intenció de suspendre la protesta després d’arribar a un pacte al voltant de la petició de més personal i d’inversions en manteniment i seguretat que havien plantejat al ministre Óscar Puente.
La vaga de maquinistes deixa gairebé mil trens cancel·lats fins dimecres
Guerra de xifres i caos a les estacions. La primera jornada de la vaga ferroviària a Espanya ha arrencat amb un xoc frontal de versions sobre la incidència. Mentre que el sindicat majoritari de maquinistes, Semaf, xifra el seguiment en un rotund 100 % dels treballadors sense serveis mínims, Renfe rebaixa la participació a tot just un 11,6 % durant el torn de matí.
Renfe calcula que han sortit un 42% dels trens de serveis mínims previstos per aquest dilluns al matí a Rodalies
Renfe calcula que aquest dilluns al matí han sortit un 42% dels trens previstos en els serveis mínims a Rodalies. És a dir, més de la meitat dels trens no han sortit en el primer matí de vaga del sector ferroviari. Renfe ha assegurat que ha "reforçat" el centre de gestió i la informació als viatgers per "minimitzar" les afectacions. Fonts sindicals han xifrat el seguiment de l'aturada a Rodalies en el 45,2%, però matisen el percentatge assegurant que "molts" empleats estan assignats als serveis mínims. Als tallers, el seguiment ha estat del 35%. Semaf, sindicat majoritari entre els maquinistes, enfila el percentatge fins al 100% a tot l'Estat i justifica que els trens de serveis mínims que no han sortit ho han fet per errors organitzatius.
ACN
Més d’un centenar de treballadors del sector ferroviari exigeixen trens “segurs i dignes”
Més d’un centenar de treballadors del sector ferroviari s’han concentrat aquest dilluns a l’estació de Sants i han exigit trens “segurs i dignes”. Els sindicats han lamentat que se’ls faci més cas des dels “fatídics” accidents ferroviaris i han recordat que fa temps que denuncien “mancances” en la xarxa ferroviària. “Volem un servei de qualitat”, ha afirmat el president del comitè d’empresa a Barcelona Sud i coordinador del sector ferroviari de CCOO a Catalunya, Pau Mercè. De nou, ha reclamat més inversió en infraestructures i manteniment i ha avisat que per desconvocar la vaga cal que es garanteixin més protocols de seguretat. Els concentrats han mostrat una pancarta amb el lema “ni desmantellament ni privatització”.
ACN
Els maquinistes diuen que s'han suprimit trens per errors organitzatius
El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) xifra en un 100% el seguiment de la vaga del sector ferroviari. Fonts del sindicat han negat que no s'estiguin complint els serveis mínims i han justificat que s'han suprimit alguns trens a primera hora per errors organitzatius. Així, han explicat que els treballadors que tenien assignat un servei mínim s'han presentat al seu lloc de feina, però en alguns casos s'han trobat que no tenien cotxe disponible o un tren a punt per circular. El sindicat majoritari dels maquinistes manté obertes les negociacions amb el Ministeri de Transports amb una nova reunió aquest dilluns, on també hi participen CCOO i UGT, i demana "avenços". Per ara, la vaga es manté convocada fins dimecres.
Usuaris de Renfe, a Girona: "Som un país de pandereta"
Molts usuaris de Renfe a Girona s'han trobat que els viatges previstos amb els serveis mínims no s'han complert.
Responsable d'UGT de Renfe: "La situació a Catalunya és clarament pitjor que a la resta d'Espanya"
El portaveu d'UGT ha afirmat que els treballadors del sector ferroviari a Catalunya estan "conscienciats", la qual cosa explica, al seu judici, el seguiment de la vaga que s'està produint. "La situació a Catalunya és clarament pitjor que a la resta d'Espanya", ha dit, després de denunciar el baix nivell d'execució de la inversió pressupostada per a Rodalies. En la seva opinió, "una crisi ferroviària com l'actual no s'havia produït mai" i Catalunya és el territori "més afectat".
Els maquinistes xifren en el 100% el seguiment de la vaga del sector ferroviari
El sindicat de maquinistes ferroviaris SEMAF ha xifrat aquest dilluns en el 100% el seguiment de la vaga ferroviària que es va iniciar la passada mitjanit i que està convocada per als dies 9, 10 i 11 de febrer, a l'espera la reunió que tindrà lloc a les 11.00 hores en el Ministeri de Transports per intentar acostar postures. Segons expliquen a EFE fonts de SEMAF, en tractar-se d'un servei essencial "és obligatori complir els serveis mínims i, d'altra banda, les empreses no poden posar més trens que els mínims".
Cues a l’estació de Fabra i Puig d’usuaris que es passen de Rodalies a l’autobús: “Em porta menys maldecaps”
L’estació de Fabra i Puig ha acumulat cues de persones, des de primera hora d’aquest dilluns, que han canviat el tren per l’autobús: “Em porta menys maldecaps per fer la rutina diària”. Així s’ha expressat Dídac Maroto, que agafa l’A1 per anar a treballar a Sabadell. Maroto fa més o menys mig any que es va passar al bus, “abans que comencessin totes aquestes complicacions” a la xarxa ferroviària. El primer dels tres dies de vaga de maquinistes no ha sorprès Helena Miralles, però a l’estació li han comunicat que “no hi havia trens” per anar a Terrassa. En canvi, els passatgers que arriben amb el servei alternatiu per carretera pel macrotall de l’R3 celebren esquivar la protesta i el caos a Rodalies.
Trens sense passar i autobusos plens a Tàrrega en el primer dia de vaga de maquinistes
Resignació entre els usuaris que aquest dilluns han volgut agafar les línies RL3 i RL4 entre Lleida i Cervera en la primera de les tres jornades de vaga convocades pels maquinistes. Diversos trens que havien de complir els serveis mínims no han sortit de les perspectives estacions i això ha fet que, de nou, els usuaris hagin hagut de buscar transports alternatius. A l'estació de Tàrrega, usuaris de Renfe han optat per desplaçar-se en autobús o transport privat davant la incertesa de si passaria o no el tren. "Cada dia és una odissea perquè no saps si trobaràs el tren o no", ha explicat l'usuària Chaymae Koubaa. D'altres s'han mostrat comprensius amb les reivindicacions dels treballadors i critiquen el mal funcionament endèmic del servei.
