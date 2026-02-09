Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga RodaliesFòrum Gastronòmic de Gironasenglarspremis GaudíBad BunnyStuaniCarnavals
instagramlinkedin

En Directe

La vaga del sector ferroviari, en directe: Indignació i desconcert a l'estació de Girona perquè no se sap quan surten els trens

Segueix, minut a minut, la vaga del sector ferroviari a Catalunya

Usuaris de Renfe, a Girona: "Som un país de pandereta"

Usuaris de Renfe, a Girona: "Som un país de pandereta"

Gerard Vilà / ACN / Maria Garcia / ACN

Ariadna González

ACN

Girona

Després de la manifestació multitudinària d'usuaris de Rodalies per reclamar a Adif, Renfe i a les administracions públiques que garanteixin d'una vegada un transport ferroviari digne, els sindicats majoritaris mantenen la vaga de maquinistes convocada per als dies 9, 10 i 11 de febrer.

Actualitzar
VÍDEO | Usuaris de renfe: "som un país de pandereta"

VÍDEO | Usuaris de renfe: "som un país de pandereta"

Gerard Vilà / ACN / Maria Garcia / ACN

Usuaris de Renfe, a Girona: "Som un país de pandereta"

Molts usuaris de Renfe a Girona s'han trobat que els viatges previstos amb els serveis mínims no s'han complert.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email
Veure més

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
  2. Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
  3. Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
  4. Girona és la segona província catalana amb més beneficiaris de la renda garantida
  5. Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
  6. El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
  7. Les multes del radar de l’entrada de Salt s’incrementen més d’un 50%
  8. Un cas d’agressió sexual a Blanes acaba amb una queixa pel tracte rebut per la víctima als jutjats

Desconvoquen la vaga ferroviària després d'un acord entre sindicats i govern espanyol

Desconvoquen la vaga ferroviària després d'un acord entre sindicats i govern espanyol

Un únic municipi frega el milió en ajuts a rieres a Girona

Un únic municipi frega el milió en ajuts a rieres a Girona

Laporta presenta la dimissió i cedeix el testimoni provisional al vicepresidenta Rafa Yuste per buscar la reelecció

Laporta presenta la dimissió i cedeix el testimoni provisional al vicepresidenta Rafa Yuste per buscar la reelecció

Les fotos de la primera jornada del Fòrum Gastronòmic de Girona 2026

Les fotos de la primera jornada del Fòrum Gastronòmic de Girona 2026

Vídeo | Espectacular assalt amb explosions i tirotejos a dos furgons blindats a Itàlia

La vaga de maquinistes deixa gairebé mil trens cancel·lats fins dimecres

La vaga de maquinistes deixa gairebé mil trens cancel·lats fins dimecres

Reobren els jardins de la Devesa després del temporal de fa tres setmanes

Reobren els jardins de la Devesa després del temporal de fa tres setmanes

Bernat Sellés: "Les pistes de la Cerdanya han sigut el pati de casa meva"

Bernat Sellés: "Les pistes de la Cerdanya han sigut el pati de casa meva"
Tracking Pixel Contents